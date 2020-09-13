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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:34
Vlad442 , с возвращением на ветку. Велкам.
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rjkz
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:47
hume написав: UA написав:
Аренда больших квартир (100-120 м) в Оазисе - минус 40% от цен 2019 года.
А когда то это был модный микрорайон))
Хз, но видовая двушка с хорошим ремонтом ушла за 30ть кгрн. Думаю ушла по верхней границе. До этого сдавалась за те же деньги несколько лет.
Цена аренды в одном доме, с одинаковыми видами и сопоставимыми ремонтами может значительно отличатся. Например, не повезло в соседями и хозяин уставший от постоянной смены арендаторов готов сдавать дешево, надеясь, что цена удержит арендаторов от съезда. Другой арендодатель, зная что с окружением его квартиры всё отлично, сдает дорого перебирая кандидатов.
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UA
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:56
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
Как понять о чем идеть речь? Бизнес, эконом, совкошлак, центр, парадиз, ипеня? Жлобремонт или из правильных материалов, которые не желтеют?
ВАМ оно зачем?
В лендлорды записаться решили? Прэлесть из газоблока с панорамными окнами понаехам сдавать?
Пожелтеет и отвалится.
Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:30
airmax78 написав:
Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами
. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.
Кстати вы уже оценили окна от Dr. Mengele?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:56
UA написав: airmax78 написав:
Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами
. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.
Кстати вы уже оценили окна от Dr. Mengele?
Да. Очень нравится. Я купил с окнами на Северо-Восток и Юго-Восток. Летом не печет, зимой - защищает теплый говноблок.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:18
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Все варианты рассматриваю. Арендаторов мне не жалко - пусть мучаются в газоблоке с панорамными окнами
. Красить буду снежкой.
А по сути, инфа из разряда: все плохо, продавал машину - продалась после долгой экспозиции, дешево.
Кстати вы уже оценили окна от Dr. Mengele?
Да. Очень нравится. Я купил с окнами на Северо-Восток и Юго-Восток. Летом не печет, зимой - защищает теплый говноблок.
дик внутрі ідуть реакції із виділенням тепла
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:12
flyman написав: airmax78 написав: UA написав:
Кстати вы уже оценили окна от Dr. Mengele?
Да. Очень нравится. Я купил с окнами на Северо-Восток и Юго-Восток. Летом не печет, зимой - защищает теплый говноблок.
дик внутрі ідуть реакції із виділенням тепла
И это тоже. Поэтому нельзя закрывать говноблок говногипсовойштукатуркой. "Пожелтеет и отпадет"(с)
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airmax78
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:01
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Да. Очень нравится. Я купил с окнами на Северо-Восток и Юго-Восток. Летом не печет, зимой - защищает теплый говноблок.
дик внутрі ідуть реакції із виділенням тепла
И это тоже. Поэтому нельзя закрывать говноблок говногипсовойштукатуркой. "Пожелтеет и отпадет"(с)
Все можно.
Обшиваете стальными листами периметр изнутри. Получаете идеально ровную поверхность(в пустоты если что подсыпаете строймусор - и экономия на вывозе, и звукоизоляция в одном флаконе). Чтобы стены не пожелтели, незабвенный Киса рекомендует выкрасить их в радикальный зеленый колер.
Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.
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antey1969
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:09
antey1969 написав:
Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.
Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно?
В какой цвет красить стены в арендных квартирах?
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UA
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:23
UA написав: antey1969 написав:
Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.
Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно?
В какой цвет красить стены в арендных квартирах?
Чтобы стимулировать понаеха не расслабляться, его должна все время окружать суровая реальность. Для его же блага стены можно вообще не красить. Из мебели пара неструганных поддонов, стол из старого строительного козла, электроплитка а-ля привет из шестидесятых и ведро с рукомойником в ванной. Освещение не обязательно, в крайнем случае будет открывать дверь в коридор МОПа. Все!
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antey1969
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