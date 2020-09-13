Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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flyman написав:дик внутрі ідуть реакції із виділенням тепла
И это тоже. Поэтому нельзя закрывать говноблок говногипсовойштукатуркой. "Пожелтеет и отпадет"(с)
Все можно. Обшиваете стальными листами периметр изнутри. Получаете идеально ровную поверхность(в пустоты если что подсыпаете строймусор - и экономия на вывозе, и звукоизоляция в одном флаконе). Чтобы стены не пожелтели, незабвенный Киса рекомендует выкрасить их в радикальный зеленый колер. Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.
стальними не можна, получиться електромагнітна пірамідка і волни будуть давить на моск посільнєє 5G: ефект мікроволновки