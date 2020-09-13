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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1915191619171918
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antey1969 написав:Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.

Вы даже не догадываетесь, насколько правы!
Вот тут даже на нержавейку денег не хватило:
https://en.mapy.cz/turisticka?x=14.4232 ... tch=-0.616
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:50

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Да. Очень нравится. Я купил с окнами на Северо-Восток и Юго-Восток. Летом не печет, зимой - защищает теплый говноблок.

дик внутрі ідуть реакції із виділенням тепла

И это тоже. Поэтому нельзя закрывать говноблок говногипсовойштукатуркой. "Пожелтеет и отпадет"(с)

тут як з трусами: "желтым вперед коричневым назад!"
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:52

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:дик внутрі ідуть реакції із виділенням тепла

И это тоже. Поэтому нельзя закрывать говноблок говногипсовойштукатуркой. "Пожелтеет и отпадет"(с)

Все можно.
Обшиваете стальными листами периметр изнутри. Получаете идеально ровную поверхность(в пустоты если что подсыпаете строймусор - и экономия на вывозе, и звукоизоляция в одном флаконе). Чтобы стены не пожелтели, незабвенный Киса рекомендует выкрасить их в радикальный зеленый колер.
Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.

стальними не можна, получиться електромагнітна пірамідка і волни будуть давить на моск посільнєє 5G: ефект мікроволновки
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