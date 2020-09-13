Вы даже не догадываетесь, насколько правы!
Вот тут даже на нержавейку денег не хватило:
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы даже не догадываетесь, насколько правы!
Вот тут даже на нержавейку денег не хватило:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:15
Я не разбираюсь в моде, но стены покрасил бы в белый цвет. При всех подкрасках-перекрасках не нужно будет подбирать тон. Белый цвет не выгорает, на его фоне мебель, если ее достаточное количество, и шторы выглядят более контрастно.
Еще можно посмотреть в каком цвете предлагают квартиры в этом сегменте конкуренты и сделать в пределах разумного наоборот. У всех людей вкусы разные. Бывает такое, что если у всех светлые тона, то у любителя темных будет небольшой выбор. Меньше конкуренция - выше цена.
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:23
При балансе спроса-предложения может этот фактор меньше влияет, но сейчас, когда у арендатора на выбор десяток аналогичных квартир из которых на двух не нужно платить агентские, ситуация усугубляется.
Я раньше писал, что у меня были пересдачи (правда не в Киеве) по плюс-минус февральским ценам. Все снявшие были без агентов. Правда одни с агентом (со своим агентом) потом перезвонили, что согласны.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:24
Только в светлый. От белого до пары оттенков темнее белого. По крайней мере всегда так делал. С цветами вырви глаз нужно быть очень осторожным, так же как с дельфинами на наливном полу, драконами на кухонном скинали, и облаками нанатяжном потолке.
ПС
Серый не нравится только потому, что уходит в голубоватый.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:30
Довольно интересный проект, но можно выписать у аркады остатки сканрока. Да и этажей достроить тоже можно.
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