RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1915191619171918
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antey1969 написав:Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.

Вы даже не догадываетесь, насколько правы!
Вот тут даже на нержавейку денег не хватило:
https://en.mapy.cz/turisticka?x=14.4232 ... tch=-0.616
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:15

  UA написав:
  antey1969 написав:Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.

Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно?
В какой цвет красить стены в арендных квартирах?

Я не разбираюсь в моде, но стены покрасил бы в белый цвет. При всех подкрасках-перекрасках не нужно будет подбирать тон. Белый цвет не выгорает, на его фоне мебель, если ее достаточное количество, и шторы выглядят более контрастно.
Еще можно посмотреть в каком цвете предлагают квартиры в этом сегменте конкуренты и сделать в пределах разумного наоборот. У всех людей вкусы разные. Бывает такое, что если у всех светлые тона, то у любителя темных будет небольшой выбор. Меньше конкуренция - выше цена.
Vlad442
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:23

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Вести с моего огорода.
Минус 20% от цены сентября прошлого года.
Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего.
И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((

Сдавали через своего агента?


Да, но и год назад через него.
Я ему тоже плачу, но для меня принципиально, чтобы арендатор платил. Я объяснял почему.

При балансе спроса-предложения может этот фактор меньше влияет, но сейчас, когда у арендатора на выбор десяток аналогичных квартир из которых на двух не нужно платить агентские, ситуация усугубляется.
Я раньше писал, что у меня были пересдачи (правда не в Киеве) по плюс-минус февральским ценам. Все снявшие были без агентов. Правда одни с агентом (со своим агентом) потом перезвонили, что согласны.
Vlad442
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:24

  UA написав:Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно?
В какой цвет красить стены в арендных квартирах?

Только в светлый. От белого до пары оттенков темнее белого. По крайней мере всегда так делал. С цветами вырви глаз нужно быть очень осторожным, так же как с дельфинами на наливном полу, драконами на кухонном скинали, и облаками нанатяжном потолке.
ПС
Серый не нравится только потому, что уходит в голубоватый.
hume
 
Повідомлень: 6714
З нами з: 27.12.12
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:30

  Рыба-сом написав:насколько правы!
Вот тут даже на нержавейку денег не хватило:
https://en.mapy.cz/turisticka?x=14.4232 ... tch=-0.616

Довольно интересный проект, но можно выписать у аркады остатки сканрока. Да и этажей достроить тоже можно.
hume
 
Повідомлень: 6714
З нами з: 27.12.12
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1915191619171918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5261, 5262, 5263
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
52620 6429477
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 вер, 2020 13:08
zРадио
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 227040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 205799
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.