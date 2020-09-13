Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.
Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно? В какой цвет красить стены в арендных квартирах?
Я не разбираюсь в моде, но стены покрасил бы в белый цвет. При всех подкрасках-перекрасках не нужно будет подбирать тон. Белый цвет не выгорает, на его фоне мебель, если ее достаточное количество, и шторы выглядят более контрастно. Еще можно посмотреть в каком цвете предлагают квартиры в этом сегменте конкуренты и сделать в пределах разумного наоборот. У всех людей вкусы разные. Бывает такое, что если у всех светлые тона, то у любителя темных будет небольшой выбор. Меньше конкуренция - выше цена.
rjkz написав:Вести с моего огорода. Минус 20% от цены сентября прошлого года. Очень долгая экспозиция. По цене прошлого года не было даже звонков. По цене минус 10% начались звонки от проблемных категорий арендаторов. Еще минус 5% и пошли просмотры, но за эти деньги люди хотели бОльшего. И это в сентябре. Сезон, так сказать. ((
Сдавали через своего агента?
Да, но и год назад через него. Я ему тоже плачу, но для меня принципиально, чтобы арендатор платил. Я объяснял почему.
При балансе спроса-предложения может этот фактор меньше влияет, но сейчас, когда у арендатора на выбор десяток аналогичных квартир из которых на двух не нужно платить агентские, ситуация усугубляется. Я раньше писал, что у меня были пересдачи (правда не в Киеве) по плюс-минус февральским ценам. Все снявшие были без агентов. Правда одни с агентом (со своим агентом) потом перезвонили, что согласны.
UA написав:Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно? В какой цвет красить стены в арендных квартирах?
Только в светлый. От белого до пары оттенков темнее белого. По крайней мере всегда так делал. С цветами вырви глаз нужно быть очень осторожным, так же как с дельфинами на наливном полу, драконами на кухонном скинали, и облаками нанатяжном потолке. ПС Серый не нравится только потому, что уходит в голубоватый.
UA написав:Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно? В какой цвет красить стены в арендных квартирах?
Я не разбираюсь в моде, но стены покрасил бы в белый цвет. При всех подкрасках-перекрасках не нужно будет подбирать тон. Белый цвет не выгорает, на его фоне мебель, если ее достаточное количество, и шторы выглядят более контрастно. Еще можно посмотреть в каком цвете предлагают квартиры в этом сегменте конкуренты и сделать в пределах разумного наоборот. У всех людей вкусы разные. Бывает такое, что если у всех светлые тона, то у любителя темных будет небольшой выбор. Меньше конкуренция - выше цена.
У меня соседка по лордизму покрасила стены в цвет "тихий рассвет" (белый с голубым и ещё каким то). Я когда её слушал про моду на интерьеры, понял, что сильно отстал в этом вопросе. Перекраска стен из темных тонов в светлые, технически сложно осуществима и затратна, следовательно для арендного бизнеса нежелательна.
UA написав:Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно? В какой цвет красить стены в арендных квартирах?
Только в светлый. От белого до пары оттенков темнее белого. По крайней мере всегда так делал. С цветами вырви глаз нужно быть очень осторожным, так же как с дельфинами на наливном полу, драконами на кухонном скинали, и облаками нанатяжном потолке. ПС Серый не нравится только потому, что уходит в голубоватый.
Согласен. В аренде гнаться за вау-эффектом пожалуй не стоит. Очень модное быстро становится очень немодным.