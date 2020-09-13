Додано: Суб 19 вер, 2020 10:15

UA написав: antey1969 написав: Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа. Стиль "железный гроб" сейчас набирает неслыханную популярность в лучших домах Лондона и Парижа.

Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно?

В какой цвет красить стены в арендных квартирах? Как думает коллективный разум, серые цвета в интерьере это уже жутко немодно?В какой цвет красить стены в арендных квартирах?

Я не разбираюсь в моде, но стены покрасил бы в белый цвет. При всех подкрасках-перекрасках не нужно будет подбирать тон. Белый цвет не выгорает, на его фоне мебель, если ее достаточное количество, и шторы выглядят более контрастно.Еще можно посмотреть в каком цвете предлагают квартиры в этом сегменте конкуренты и сделать в пределах разумного наоборот. У всех людей вкусы разные. Бывает такое, что если у всех светлые тона, то у любителя темных будет небольшой выбор. Меньше конкуренция - выше цена.