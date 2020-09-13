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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1916191719181919
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Апологеты тотального пи3дет$а с братской ветки Вам посоветуют подвезти доски с Эпика известно для чего
Ну или доплачивать за коммуналь потому что по графикам скоро всё рухнет в нуль-тарары
барабашов
 
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  #<1 ... 1916191719181919
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