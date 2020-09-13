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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:25
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
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Damien
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:46
Апологеты тотального пи3дет$а с братской ветки Вам посоветуют подвезти доски с Эпика известно для чего
Ну или доплачивать за коммуналь потому что по графикам скоро всё рухнет в нуль-тарары
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барабашов
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:35
Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
Я тоже считаю, что форум отличное место задать вопрос про правильную цену квартиры на Борщаге. Тут все либо лендлорды, либо арендаторы, и все - с однокомнатными на борщаге. Так что будет отличная статистика.
Ни в коем случае нельзя смотреть олх, лун, реалт, домик, или любой другой ресурс.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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