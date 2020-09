Додано: Пон 21 вер, 2020 08:35

Damien написав: Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.

Я тоже считаю, что форум отличное место задать вопрос про правильную цену квартиры на Борщаге. Тут все либо лендлорды, либо арендаторы, и все - с однокомнатными на борщаге. Так что будет отличная статистика.



Ни в коем случае нельзя смотреть олх, лун, реалт, домик, или любой другой ресурс.

