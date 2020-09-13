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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:25
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
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Damien
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:46
Апологеты тотального пи3дет$а с братской ветки Вам посоветуют подвезти доски с Эпика известно для чего
Ну или доплачивать за коммуналь потому что по графикам скоро всё рухнет в нуль-тарары
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барабашов
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:35
Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
Я тоже считаю, что форум отличное место задать вопрос про правильную цену квартиры на Борщаге. Тут все либо лендлорды, либо арендаторы, и все - с однокомнатными на борщаге. Так что будет отличная статистика.
Ни в коем случае нельзя смотреть олх, лун, реалт, домик, или любой другой ресурс.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:02
Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
10, а там рынок покажет
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RomaS
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:09
Начал писать пост вчера, но отвлекся.
rjkz написав:
Я ему тоже плачу, но для меня принципиально, чтобы арендатор платил. Я объяснял почему.
Я помню. Вступительный взнос, не принимать надоедливые звонки.
Сейчас рынок изменился. 15 лет назад телефон разрывался двое суток после подачи объявления, если квартира не сдалась за 1-3 дня это было "зависла". Сейчас редкие звонки и редкие просмотры - практически не напрягает.
Кроме того тогда жили максимум год. Аренда для людей была временным явлением. Сейчас не редкость когда и по 5-7 лет живут.
Процесс сдачи стал менее напряжным, чем раньше.
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Vlad442
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:17
UA написав:
У меня соседка по лордизму покрасила стены в цвет "тихий рассвет" (белый с голубым и ещё каким то). Я когда её слушал про моду на интерьеры, понял, что сильно отстал в этом вопросе.
Перекраска стен из темных тонов в светлые, технически сложно осуществима и затратна, следовательно для арендного бизнеса нежелательна.
Это не тот случай, когда нужно следовать моде. Нужно смотреть на целевую аудиторию, а у нее познаний о последней моде еще меньше, чем у лендлордов.
Красить в темные тона не стоит. Колеровка дороже, подобрать краску в тон будет почти невозможно, а вот в случае обоев есть варианты. Недавно обновлял квартиру, обои решил не трогать, потому что в отличном состоянии (как я думал). В процессе присмотрелся и увидел, что они много повидали - грязные, с царапинами, дефектами, но это видно только если стоишь вплотную и рассматриваешь. Сделал шаг назад и снова идеальная картина. Рельефные с сочетанием серого и коричневого. Смотрятся очень неплохо и не давит на психику этот светлый оптимизм. На светлых обоях видна грязь и потертости.
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Vlad442
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:23
adeges написав:
Ни в коем случае нельзя смотреть олх, лун, реалт, домик, или любой другой ресурс.
Раньше олх давал более достоверную информацию. Сейчас у многих (у большинства) висят варианты неделями по космическим ценам и никто не думает демпинговать, видимо думая, что большая экспозиция из-за эпидемии, а не из-за нереальной цены. Бывает вариант исчезает, думаешь ушел, а через неделю снова появляется - может люди в деревню или отдыхать уезжали.
На соседней ветке Сержик когда-то отписывался, что не мог попасть на просмотр. Квартира в рекламе есть, а хозяева в деревне и не хотят ехать показывать.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:43
Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
власний приклад - однуха на Соф.Борщазі, Софія Мартинова, новий будинок, новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде.
Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька.
Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть. А новобудов там мало.
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stas_rst
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