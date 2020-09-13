Додано: Пон 21 вер, 2020 10:17

UA написав: У меня соседка по лордизму покрасила стены в цвет "тихий рассвет" (белый с голубым и ещё каким то). Я когда её слушал про моду на интерьеры, понял, что сильно отстал в этом вопросе.

Перекраска стен из темных тонов в светлые, технически сложно осуществима и затратна, следовательно для арендного бизнеса нежелательна. У меня соседка по лордизму покрасила стены в цвет "тихий рассвет" (белый с голубым и ещё каким то). Я когда её слушал про моду на интерьеры, понял, что сильно отстал в этом вопросе.Перекраска стен из темных тонов в светлые, технически сложно осуществима и затратна, следовательно для арендного бизнеса нежелательна.

Это не тот случай, когда нужно следовать моде. Нужно смотреть на целевую аудиторию, а у нее познаний о последней моде еще меньше, чем у лендлордов.Красить в темные тона не стоит. Колеровка дороже, подобрать краску в тон будет почти невозможно, а вот в случае обоев есть варианты. Недавно обновлял квартиру, обои решил не трогать, потому что в отличном состоянии (как я думал). В процессе присмотрелся и увидел, что они много повидали - грязные, с царапинами, дефектами, но это видно только если стоишь вплотную и рассматриваешь. Сделал шаг назад и снова идеальная картина. Рельефные с сочетанием серого и коричневого. Смотрятся очень неплохо и не давит на психику этот светлый оптимизм. На светлых обоях видна грязь и потертости.