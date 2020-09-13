Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний. Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
власний приклад - однуха на Соф.Борщазі, Софія Мартинова, новий будинок, новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде. Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька. Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть. А новобудов там мало.
Без обид, но сравнивать эти локации нет смысла. Кто простоял в пробке час чтоб проехать эти 3км до Окружной - тот понимает о чем речь. С Софиевского квартала(Боголюбова) очередь стоит только на выезд из самого квартала на ул. Киевскую.Через полчаса выехал - а там новая очередь, уже к Окружной. Окружная отсекает напрочь всех здравомыслящих, которые работают в Киеве
Damien написав:Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний. Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
10, а там рынок покажет
Та ладно, 6, если крутой ремонт, от силы 6500-7000. Тем, кто снимает однушки на Борщаге, крутой ремонт просто не нужен. И угробят его очень быстро.
Тоже думаю, что 10 - анриал абсолютный. По такой цене ушло бы на пике цен в феврале, но не сейчас. По "совету друзей" посмотрел ОЛХ. Все, что ниже 7 в черте Киева - УГ с мебелью времен Леонида Ильича и аналогичным ремонтом. Поэтому предполагаю, что справедливая цена - 8
stas_rst написав:новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде. Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька. Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть.
Тобто "бабушатники" у % доходності від вкладених інвештицій - мають незаперечну перевагу перед великоплощадними новобудами з дорогими ремонтами у Прикиєвських Єпенях.
stas_rst написав:новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде. Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька. Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть.
Тобто "бабушатники" у % доходності від вкладених інвештицій - мають незаперечну перевагу перед великоплощадними новобудами з дорогими ремонтами у Прикиєвських Єпенях.
мають перевагу клюнути носом в ціні активу
Якщо "бабушатники" в Києві біля метро суттєво подешевшають, то цоколі в Прикиївских Єпенях будуть продаватись за 1/5 від докороновірусної ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Damien написав:Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний. Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
власний приклад - однуха на Соф.Борщазі, Софія Мартинова, новий будинок, новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде. Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька. Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть. А новобудов там мало.
Без обид, но сравнивать эти локации нет смысла. Кто простоял в пробке час чтоб проехать эти 3км до Окружной - тот понимает о чем речь. С Софиевского квартала(Боголюбова) очередь стоит только на выезд из самого квартала на ул. Киевскую.Через полчаса выехал - а там новая очередь, уже к Окружной. Окружная отсекает напрочь всех здравомыслящих, которые работают в Киеве
я в воскресенье стоял минут 15 чтоб выехать. заехал в гости так сказать...
Damien написав:Без обид, но сравнивать эти локации нет смысла. Кто простоял в пробке час чтоб проехать эти 3км до Окружной - тот понимает о чем речь. С Софиевского квартала(Боголюбова) очередь стоит только на выезд из самого квартала на ул. Киевскую.Через полчаса выехал - а там новая очередь, уже к Окружной
Можливо, людям подобається їхати годинами в автокорках? Витрачати щоденно 2-3 години на дорогу? Сидиш собі, як котик у корзині, і їдеш, їдеш, їдеш без поспіху)))
Долярчик написав:а лісок/чисте повітря за 2 кроки?
Зате потім любителі Прикиївських Єпенів мають свіже повітря і простір для гуляння???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 вер, 2020 09:11, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Damien написав:Без обид, но сравнивать эти локации нет смысла. Кто простоял в пробке час чтоб проехать эти 3км до Окружной - тот понимает о чем речь. С Софиевского квартала(Боголюбова) очередь стоит только на выезд из самого квартала на ул. Киевскую.Через полчаса выехал - а там новая очередь, уже к Окружной
Можливо, людям подобається їхати годинами в автокорках? Зате потім вони мають свіже повітря???
в полі,там лісу нема
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Відток українців в Польщу - продовжується. І білоруси туди ж намилились!
"Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес. За інформацією Аналітичного центру Gremi Personal, на даний момент вони становлять близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики".
"Більш досвідчені в трудовій міграції працівники з України часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а, після, отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу.
Білоруські мігранти - представники інтелігенції та менеджери - зараз нагадують українців на початку 2000-х, коли вони ще не розуміли міграційні реалії: де і як шукати вакансії і чи можна розраховувати за кордоном на рівнозначну роботу, як на Батьківщині"