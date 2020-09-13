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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:14
hxbbgaf написав:
если крутой ремонт, от силы 6500-7000
Так!Дорогий ремонт піднімає вартість оренди київської квартири не в центрі аж на 1000-1500 , максимум на 2000 грн!
"Позолота вся сотрется, а свиная кожа остается!" - Г.Х. Андерсен.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 вер, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:38
stas_rst написав: Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
власний приклад - однуха на Соф.Борщазі, Софія Мартинова, новий будинок, новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде.
Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька.
Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть. А новобудов там мало.
Без обид, но сравнивать эти локации нет смысла. Кто простоял в пробке час чтоб проехать эти 3км до Окружной - тот понимает о чем речь. С Софиевского квартала(Боголюбова) очередь стоит только на выезд из самого квартала на ул. Киевскую.Через полчаса выехал - а там новая очередь, уже к Окружной.
Окружная отсекает напрочь всех здравомыслящих, которые работают в Киеве
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Damien
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:45
hxbbgaf написав: RomaS написав: Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
10, а там рынок покажет
Та ладно, 6, если крутой ремонт, от силы 6500-7000. Тем, кто снимает однушки на Борщаге, крутой ремонт просто не нужен. И угробят его очень быстро.
Тоже думаю, что 10 - анриал абсолютный. По такой цене ушло бы на пике цен в феврале, но не сейчас.
По "совету друзей" посмотрел ОЛХ. Все, что ниже 7 в черте Киева - УГ с мебелью времен Леонида Ильича и аналогичным ремонтом.
Поэтому предполагаю, что справедливая цена - 8
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:49
Damien написав:
По "совету друзей" посмотрел ОЛХ. Все, что ниже 7 в черте Киева - УГ с мебелью времен Леонида Ильича и аналогичным ремонтом.
Поэтому предполагаю, что справедливая цена - 8
Доплата за якісний сучасний ремонт - аж 1000 грн/міс!
Це круто!!!
Скільки ж десятиліть він буде відбиватись, цей ремонт???
Damien написав:
Окружная отсекает напрочь всех здравомыслящих, которые работают в Киеве
Лише зараз певна категорія інвешторів зрозуміла, наскільки вона лопухнулась)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:09
Frant написав: stas_rst написав:
новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде.
Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька.
Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть.
Тобто "бабушатники" у % доходності від вкладених інвештицій - мають незаперечну перевагу перед великоплощадними новобудами з дорогими ремонтами у Прикиєвських Єпенях
.
мають перевагу клюнути носом в ціні активу
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:05
flyman написав: Frant написав: stas_rst написав:
новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде.
Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька.
Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть.
Тобто "бабушатники" у % доходності від вкладених інвештицій - мають незаперечну перевагу перед великоплощадними новобудами з дорогими ремонтами у Прикиєвських Єпенях
.
мають перевагу клюнути носом в ціні активу
Якщо "бабушатники" в Києві біля метро суттєво подешевшають, то
цоколі в Прикиївских Єпенях будуть продаватись за 1/5 від докороновірусної ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:02
Damien написав: stas_rst написав: Damien написав:
Знакомые спрашивают за сколько можно сдать однуху 40кв.м на Борщаге. Ремонт очень хороший и свежий, вся техника и мебель есть, причем далеко не самые дешевые. Метро-2км, автобус - рядом с домом. Этаж не крайний.
Есть мнение на основании опыта в нынешних реалиях?
власний приклад - однуха на Соф.Борщазі, Софія Мартинова, новий будинок, новий ремонт з усім, 8000 - простій тиждень, поставив 7500 - пішли дзвінки, перебираю варіанти, на цьому тижні мабуть піде.
Якщо це накласти на Борщагу за ВОД, то такий варіант буде тисяч 8 коло швидкісного. Але врахуйте контингент навколо. А там - пічалька.
Якщо бабушатник у 5-9-пов. панельках, то за 5,5-6 Кгрн мабуть. А новобудов там мало.
Без обид, но сравнивать эти локации нет смысла. Кто простоял в пробке час чтоб проехать эти 3км до Окружной - тот понимает о чем речь. С Софиевского квартала(Боголюбова) очередь стоит только на выезд из самого квартала на ул. Киевскую.Через полчаса выехал - а там новая очередь, уже к Окружной.
Окружная отсекает напрочь всех здравомыслящих, которые работают в Киеве
я в воскресенье стоял минут 15 чтоб выехать. заехал в гости так сказать...
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:28
Нужна помощь в понимании и исследовании рынка аренды в до-карантинное время. Я часто слышал, что одни районы хороши для сдачи - большой спрос, хорошие цены, инфраструктура (например, Оболонь) и менее перспективные (ДВРЗ, Рыбальский, Печерский). На чем это основывалось, как можно было проверить?
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:53
b3320413 написав:
Нужна помощь в понимании и исследовании рынка аренды в до-карантинное время. Я часто слышал, что одни районы хороши для сдачи - большой спрос, хорошие цены, инфраструктура (например, Оболонь) и менее перспективные (ДВРЗ, Рыбальский, Печерский). На чем это основывалось, как можно было проверить?
Перечитайте форум, з першої сторінки до останньої.
Знайдете масу корисної інформації:
Що, як, коли, де, хто, почому і т.д. і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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