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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 вер, 2020 14:46
Прохожий написав: rjkz написав:
Вложили условно
100 куе, получаете свои 5 куе в год в виде рента (еще про амортизацию не забывать) и получили минус 10 куе через год на стоимости объекта.
а можно конкретики?
в какой объект под аренду нужно вложить сегодня 100куе чтобы через год он подешевел на 10%?
ну реально интересно...
Я предположил ситуацию. См. выделенное. И сейчас она вполне может случится - есть негативные факторы. Это может быть и 100-10+5 и 50-5+2,5 и 40-4+2 и 60-6+3. В различных сочетаниях и вариациях.
Вы считаете, что такого быть не может?Обоснуйте. пожалуйста.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:41
А от цікаво, що тут щось не дуже чути, щоб хтось здавав смарти?
Невже всі здають бабушатніки(отримані в спадшину), ну і ще може 1 однуху прикупили колись з кешфлоу?
Чому смартами(доступними по ціні) тут не цікавляться?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:36
Долярчик написав:А от цікаво, що тут щось не дуже чути, щоб хтось здавав смарти?
Невже всі здають бабушатніки(отримані в спадшину), ну і ще може 1 однуху прикупили колись з кешфлоу?
Чому смартами(доступними по ціні) тут не цікавляться?
Сдаётся без проблем. У знакомых в начале лета за неделю ушла под бизнес за 700. Возле метро. Но и просто под жильё берут.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:16
Долярчик написав:
А от цікаво, що тут щось не дуже чути, щоб хтось здавав смарти?
Невже всі здають бабушатніки(отримані в спадшину), ну і ще може 1 однуху прикупили колись з кешфлоу?
Чому смартами(доступними по ціні) тут не цікавляться?
в Харькове смарт-однушки сдаются замечательно (преимущественно, спрос задают иностранные студенты, ну а наши люди уже вынуждены соответствовать), и выхлоп на каждый вложенный доллар раза в полтора выше, чем с советских панелек.
Правда, коммуналку надо сразу перекладывать на арендатора, поскольку эти дома (где смарт-однушки) все с крышными котельными, и цена отопления за квадратный метр выходит ну очень нездоровая, раза в полтора выше, чем от централизованных сетей.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:43
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:Вложили условно 100 куе
, получаете свои 5 куе в год в виде рента (еще про амортизацию не забывать) и получили минус 10 куе через год на стоимости объекта
.
а можно конкретики?
в какой объект под аренду нужно вложить сегодня 100куе чтобы через год он подешевел на 10%?
ну реально интересно...
Я предположил ситуацию. См. выделенное. И сейчас она вполне может случится - есть негативные факторы. Это может быть и 100-10+5 и 50-5+2,5 и 40-4+2 и 60-6+3. В различных сочетаниях и вариациях.
Вы считаете, что такого быть не может?Обоснуйте. пожалуйста.
сорри но написали вы так вам и обосновыватьвыделенное выше
а случиться может все что угодно...как вариант земля налетит на небесную ось...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:58
барабашов написав:
Если этот коллега не умеет читать(почём метр реиновационного хрюща в той же Праге) и считать(сколько эта прелесть в итоге выйдет) и цена в три кило за метр бабушатника ему весьма на моменте подошла - то чего волосы на ж0пe то рвать? Продать прелесть, фиксануть минусА - и в новую жизнь с новой ксивой.
А сколько Чабаны-парадайз с момента покупки убытка принесли по цене метра(вход+ремонт-цена сейчас в доме за кв,м,) и сколько коммуналки, сдавая в убыток - только бы не сЪехали, вы компенсировали маникюрщикам и кассирам с местного АТБ, что проживали в этом пентхаусе, радуя лэндлорда тем, шо он при деле?
Или там на второй парадайз кэшфлоУ накапало?
Мою аренду берут родители. Я туда не вмешиваюсь.
Брательник купил квартирку, деньги от родителей тоже пошли на благое дело.
Так что еще одна хата в семье.
Брать по аналогам, от покупки в 2012 выхожу где-то в ноль или в плюс. Нужно считать.
Конкретнее скажу когда продам. Аналоги одно, реальная цена продажи может быть совсем другая.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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