Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:41

А от цікаво, що тут щось не дуже чути, щоб хтось здавав смарти?

Невже всі здають бабушатніки(отримані в спадшину), ну і ще може 1 однуху прикупили колись з кешфлоу?



Чому смартами(доступними по ціні) тут не цікавляться?