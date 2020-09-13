|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 26 вер, 2020 12:47
b3320413 написав:
Мониторить в течении нескольких недель или 1-2 месяца, не забывать, что есть более и менее активные сезоны. Сейчас, начало да и вообще вся осень, как я понимаю, более активное время
От доречі про сезонність.
Тут в мене теж є питання до шановного форумного товариства!
Тут мені прийшло на думку, що якщо брати зданий новобуд(в іпотеку
), то потрібно брати в кінці весни-початок літа, щоб здати у вересні по нормальному ціннику, а не попасти в міжсезоння(закінчивши ремонт) і здавати на 1-2тис дешевше, коли кожна копійка на вагу золота, так як в спину дихає вогнем іпотечні платежі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8656
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:41
Но запас прочности всегда должен быть
-
RomaS
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:04
b3320413 написав:
Мне тоже, и еще я нарягаюсь если после покупки не смогу сдать быстро
В эконом-сегменте, при адекватной моменту цене, быстро арендуют всё.
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 842 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:33
antonivs3 написав: b3320413 написав:
Мне тоже, и еще я нарягаюсь если после покупки не смогу сдать быстро
В эконом-сегменте, при адекватной моменту цене, быстро арендуют всё.
За 5 000 - 6 0000 грн/міс здавати квартиру з свіжим ремонтом, новою технікою біля метро - якось нецікаво.
Вазгалі-то показником ефективності є прибутковість вкладених в квартиру інвештицій. У %%.
Останній рік - вона чітко падає, ця прибутковість.
Це означає, щой ціни КРЖН посунуться вниз.
Взагалі, зараз різниця в ціні оренди між "бабушатником" і новобудом біля метро - зовсім мала.
+100 дол/міс - і якість квартири та її локація - покращуються на порядок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21609
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 2222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:53
Человек написал, что не собирается высчитывать виртуальные десятые доли процентов доходности, как многие здесь. А то, что вы описали, стоит не 5-6тыс, а минимум на 50% дороже.
По последней части про 100долл полностью с вами согласен. А в одном микрорайоне может быть небо и земля с разницей в тысячу гривен.
Востаннє редагувалось antonivs3
в Вів 29 вер, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 842 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:04
antonivs3 написав:
Человек написал, что не собирается высчитывать виртуальные десятые доли процентов доходности, как многие здесь. А то, что вы описали, стоит никак не 5-6тыс, а процентов на 50%
Пхе-пхе.
Квартири орендою за 5200 і за 8000 грн - небо і земля.
Різниця в якості і комфортабельності - колосальна.
Питання в тому, що ці 100 дол/міс для орендодавця - будуть відбиватись десятиліттями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21609
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 2222 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|53195
|6544474
|
|
|128
|228264
|
|
|478
|206413
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|