RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1922192319241925
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  b3320413 написав:Мониторить в течении нескольких недель или 1-2 месяца, не забывать, что есть более и менее активные сезоны. Сейчас, начало да и вообще вся осень, как я понимаю, более активное время

От доречі про сезонність.
Тут в мене теж є питання до шановного форумного товариства!

Тут мені прийшло на думку, що якщо брати зданий новобуд(в іпотеку), то потрібно брати в кінці весни-початок літа, щоб здати у вересні по нормальному ціннику, а не попасти в міжсезоння(закінчивши ремонт) і здавати на 1-2тис дешевше, коли кожна копійка на вагу золота, так як в спину дихає вогнем іпотечні платежі! :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8656
З нами з: 19.10.15
Подякував: 540 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Но запас прочности всегда должен быть
RomaS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 07.10.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:04

  b3320413 написав:Мне тоже, и еще я нарягаюсь если после покупки не смогу сдать быстро

В эконом-сегменте, при адекватной моменту цене, быстро арендуют всё.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1795
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:33

  antonivs3 написав:
  b3320413 написав:Мне тоже, и еще я нарягаюсь если после покупки не смогу сдать быстро

В эконом-сегменте, при адекватной моменту цене, быстро арендуют всё.

За 5 000 - 6 0000 грн/міс здавати квартиру з свіжим ремонтом, новою технікою біля метро - якось нецікаво.
Вазгалі-то показником ефективності є прибутковість вкладених в квартиру інвештицій. У %%.
Останній рік - вона чітко падає, ця прибутковість.
Це означає, щой ціни КРЖН посунуться вниз.

Взагалі, зараз різниця в ціні оренди між "бабушатником" і новобудом біля метро - зовсім мала.
+100 дол/міс - і якість квартири та її локація - покращуються на порядок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21609
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:53

Человек написал, что не собирается высчитывать виртуальные десятые доли процентов доходности, как многие здесь. А то, что вы описали, стоит не 5-6тыс, а минимум на 50% дороже.
По последней части про 100долл полностью с вами согласен. А в одном микрорайоне может быть небо и земля с разницей в тысячу гривен.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 29 вер, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1795
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:04

  antonivs3 написав:Человек написал, что не собирается высчитывать виртуальные десятые доли процентов доходности, как многие здесь. А то, что вы описали, стоит никак не 5-6тыс, а процентов на 50%

Пхе-пхе.
Квартири орендою за 5200 і за 8000 грн - небо і земля.
Різниця в якості і комфортабельності - колосальна.
Питання в тому, що ці 100 дол/міс для орендодавця - будуть відбиватись десятиліттями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21609
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1922192319241925
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5318, 5319, 5320
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
53195 6544474
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 12:20
Serg-ik
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
128 228264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 14:56
Анна Максимова
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89783)
29.09.2020 14:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.