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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23

цей квест проходив два тижні останніх ... ймовірно, у аспірантки-медика може йти прицепом ще половина еквадорської діаспори, або її використовують для зйому, бо "дєфачка". А потім притулять брати-атци-сестри ... не знаю, чи смажать вони оселедці, але я б не брав :)
stas_rst
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