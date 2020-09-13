|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23
цей квест проходив два тижні останніх ... ймовірно, у аспірантки-медика може йти прицепом ще половина еквадорської діаспори, або її використовують для зйому, бо "дєфачка". А потім притулять брати-атци-сестри ... не знаю, чи смажать вони оселедці, але я б не брав
|