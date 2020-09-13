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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23
цей квест проходив два тижні останніх ... ймовірно, у аспірантки-медика може йти прицепом ще половина еквадорської діаспори, або її використовують для зйому, бо "дєфачка". А потім притулять брати-атци-сестри ... не знаю, чи смажать вони оселедці, але я б не брав
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:24
Є договір, в якому все прописано.
Два екземпляри.
Опис майна і заборона субаренди. І сума застави.
І підписи орендаря і власника на кожній сторінці.
До речі, поліція нормально сприймає такий договір, навіть без нотаріального посвічення.
Єдине, що бажано вказати номери паспортів і ІД-код.
Звісно, треба підтримувати добросусідські відношення.
У випадку чого - сусіди проінформують - хто, скільки, коли і т.п
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:42
Если уже аспирантка, то можно попробовать. Это не студиоз и не абитуриент.
Из Эквадора может быть и норм и наоборот. Также как и с нашими.
Я не стал-бы рисковать сдавая студентам из Индии, хот у моих знакомых есть друзья (или близкие знакомые?) из Индии и говорят что вполне приличные люди. Снимают на Индустриальном. И не вполне уверен, что сдавал-бы из Африки, но опять-же, у меня есть знакомый из Ганы, студент последних курсов Богомольца - очень приличный молодой человек. Поэтому всех под одну гребенку не стоит. Другое дело, что вероятность не сойтись менталитетом выше, чем имея дело с нашими и большинство арендодателей не имеют желания с этим заморачиваться, разбираясь в чуждом менталитете.
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