Додано: Вів 29 вер, 2020 20:42

dir написав: Добрый день. Нужен совет. Предложили в арендаторы аспирантку-медика из Эквадора на долгосрок с видом на жительство до 2023 года. Хорошо говорит на русском. Обычно ни студентов ни иностранцев не беру. Наслышан. А тут для меня что-то новенькое. Как себя эквадорцы зарекомендовали в качестве арендаторов? Может кто сталкивался знает. Мне ничего не жмёт. Чаще проще отказать чем иметь потенциальные проблемы. Но всё же. А вдруг кто что подскажет из своей практики. Заранее благодарен. Добрый день. Нужен совет. Предложили в арендаторы аспирантку-медика из Эквадора на долгосрок с видом на жительство до 2023 года. Хорошо говорит на русском. Обычно ни студентов ни иностранцев не беру. Наслышан. А тут для меня что-то новенькое. Как себя эквадорцы зарекомендовали в качестве арендаторов? Может кто сталкивался знает. Мне ничего не жмёт. Чаще проще отказать чем иметь потенциальные проблемы. Но всё же. А вдруг кто что подскажет из своей практики. Заранее благодарен.

Если уже аспирантка, то можно попробовать. Это не студиоз и не абитуриент.Из Эквадора может быть и норм и наоборот. Также как и с нашими.Я не стал-бы рисковать сдавая студентам из Индии, хот у моих знакомых есть друзья (или близкие знакомые?) из Индии и говорят что вполне приличные люди. Снимают на Индустриальном. И не вполне уверен, что сдавал-бы из Африки, но опять-же, у меня есть знакомый из Ганы, студент последних курсов Богомольца - очень приличный молодой человек. Поэтому всех под одну гребенку не стоит. Другое дело, что вероятность не сойтись менталитетом выше, чем имея дело с нашими и большинство арендодателей не имеют желания с этим заморачиваться, разбираясь в чуждом менталитете.