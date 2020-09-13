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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23

цей квест проходив два тижні останніх ... ймовірно, у аспірантки-медика може йти прицепом ще половина еквадорської діаспори, або її використовують для зйому, бо "дєфачка". А потім притулять брати-атци-сестри ... не знаю, чи смажать вони оселедці, але я б не брав :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:24

  stas_rst написав:цей квест проходив два тижні останніх ... ймовірно, у аспірантки-медика може йти прицепом ще половина еквадорської діаспори, або її використовують для зйому, бо "дєфачка". А потім притулять брати-атци-сестри ... не знаю, чи смажать вони оселедці, але я б не брав :)

Є договір, в якому все прописано.
Два екземпляри.
Опис майна і заборона субаренди. І сума застави.
І підписи орендаря і власника на кожній сторінці.
До речі, поліція нормально сприймає такий договір, навіть без нотаріального посвічення.
Єдине, що бажано вказати номери паспортів і ІД-код.

Звісно, треба підтримувати добросусідські відношення.
У випадку чого - сусіди проінформують - хто, скільки, коли і т.п
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:42

  dir написав:Добрый день. Нужен совет. Предложили в арендаторы аспирантку-медика из Эквадора на долгосрок с видом на жительство до 2023 года. Хорошо говорит на русском. Обычно ни студентов ни иностранцев не беру. Наслышан. А тут для меня что-то новенькое. Как себя эквадорцы зарекомендовали в качестве арендаторов? Может кто сталкивался знает. Мне ничего не жмёт. Чаще проще отказать чем иметь потенциальные проблемы. Но всё же. А вдруг кто что подскажет из своей практики. Заранее благодарен.


Если уже аспирантка, то можно попробовать. Это не студиоз и не абитуриент.
Из Эквадора может быть и норм и наоборот. Также как и с нашими.
Я не стал-бы рисковать сдавая студентам из Индии, хот у моих знакомых есть друзья (или близкие знакомые?) из Индии и говорят что вполне приличные люди. Снимают на Индустриальном. И не вполне уверен, что сдавал-бы из Африки, но опять-же, у меня есть знакомый из Ганы, студент последних курсов Богомольца - очень приличный молодой человек. Поэтому всех под одну гребенку не стоит. Другое дело, что вероятность не сойтись менталитетом выше, чем имея дело с нашими и большинство арендодателей не имеют желания с этим заморачиваться, разбираясь в чуждом менталитете.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:44

  Frant написав:
  dir написав:Вопрос был о репутации эквадорцев как арендаторов.

Якщо він добре знає російську чи українську мову, адекватно відповідає на всі питання, дає заставу і обіцяє не ламати хазяйське майно - чому би і не взяти?

На безриб,ї і рак - риба, у кризу - і еквадорець - орендар)))
Це кращий варіант, ніж турки, араби, кавказці та наші рагульчики.


Иными словами - на безрыбье и сам раком станешь. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:46

  rjkz написав:
  Frant написав:
  dir написав:Вопрос был о репутации эквадорцев как арендаторов.

Якщо він добре знає російську чи українську мову, адекватно відповідає на всі питання, дає заставу і обіцяє не ламати хазяйське майно - чому би і не взяти?

На безриб,ї і рак - риба, у кризу - і еквадорець - орендар)))
Це кращий варіант, ніж турки, араби, кавказці та наші рагульчики.


Иными словами - на безрыбье и сам раком станешь. :mrgreen:

Орендна квартира не повинна простоювати))) хоч за півціни чи 3/4 ціни, але треба здати
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:50

  dir написав:Долярчик Недостатка в бескорыстных утехах не испытываю. К примеру в вопросе арендаторов- детей разных народов читал здесь на форуме жахи. А об эквадорцах-арендаторах нигде отзывов не нашёл. Мне не нравится, что с предыдущей квартиры человек съезжает после объявления хозяином о продаже квартиры. Такая стандартная формулировка для нерадивых арендаторов.


Вопрос еще - чем Вы рискуете? Если у Вас золотые канделябры, мрамор и каллигарис -это одно, если панцирная кровать и "линолеум" :mrgreen: киевского рубероидного завода - это другое. В последнем случае можно хоть цыганский табор пускать.
Я-бы аспирантку из Эквадора попробовал-бы взять арендатором.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:56

  stas_rst написав:цей квест проходив два тижні останніх ... ймовірно, у аспірантки-медика може йти прицепом ще половина еквадорської діаспори, або її використовують для зйому, бо "дєфачка". А потім притулять брати-атци-сестри ... не знаю, чи смажать вони оселедці, але я б не брав :)


В договоре прописывается количество проживающих и перечисляются поименно.
То есть, Вы сдаете конкретно этим людям, а не другим.
При нарушении этих условий следует принудительное расторжение договора с потерей страховой суммы арендатором и, в моем случае, арендатор попадает на потерю денег на риелторе. Это все дает повод задуматься - стОит-ли заниматься такими вещами?
У меня был случай когда за кошку семья выехала досрочно. Они клялись что животных у них нет, потом я увидел случайно и через неделю они получили уведомление о разрыве договора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:01

  Frant написав:
  rjkz написав:
  Frant написав:Якщо він добре знає російську чи українську мову, адекватно відповідає на всі питання, дає заставу і обіцяє не ламати хазяйське майно - чому би і не взяти?

На безриб,ї і рак - риба, у кризу - і еквадорець - орендар)))
Це кращий варіант, ніж турки, араби, кавказці та наші рагульчики.


Иными словами - на безрыбье и сам раком станешь. :mrgreen:

Орендна квартира не повинна простоювати))) хоч за півціни чи 3/4 ціни, але треба здати


Да, но и стоит учитывать все аспекты. Например, у меня простаивала квартира с мая по сентябрь. И я посчитал нецелесообразным заниматься этим в несезон и еще и при карантине. Сдал-бы еще дешевле, а амортизацию никто не отменял.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:05

Re: Дл

  rjkz написав:но и стоит учитывать все аспекты. Например, у меня простаивала квартира с мая по сентябрь. И я посчитал нецелесообразным заниматься этим в несезон и еще и при карантине. Сдал-бы еще дешевле, а амортизацию никто не отмен

Якби це трапилось взимку?
Платили би 4 міс зимові комунальні платежі?
При таких розкладах - чи не продати нафіг ту нерухомість за скільки дають?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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