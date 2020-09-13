Додано: Сер 30 вер, 2020 16:21

rjkz написав: Да, но и стоит учитывать все аспекты. Например, у меня простаивала квартира с мая по сентябрь. И я посчитал нецелесообразным заниматься этим в несезон и еще и при карантине. Сдал-бы еще дешевле, а амортизацию никто не отменял. Да, но и стоит учитывать все аспекты. Например, у меня простаивала квартира с мая по сентябрь. И я посчитал нецелесообразным заниматься этим в несезон и еще и при карантине. Сдал-бы еще дешевле, а амортизацию никто не отменял.

У меня совершенно другой подход к этому вопросу. Квартира должна работать и приносить прибыль. Даже небольшая аренда всегда будет выше амортизации ремонта. Я в аналогичной ситуации в мае сдавал по чем дают чтобы сдать быстро, а не сидеть неделями в Киеве. На 15% дешевле того, сколько платили предыдущие жильцы, на 20% ниже цены февраля, на 25% ниже цены осенних пиков 19-ого. Сейчас у меня на руках аренда за 3 месяца, оплаченная арендаторами коммуналка и ощущение, что сейчас я намного дороже не сдал бы. Скоро пройдет еще 3 месяца и у меня появится возможность повысить до рыночной цены, что оговаривалось при фиксации "карантинной цены" на 6 месяцев.Вспоминаю май. Мое предложение было конкурентноспособным потому что я фиксировал цену на 6 месяцев, тогда как другие формулировали "до конца карантина", что тогда подразумевало месяц-два. Представляю, как они сейчас приходят к арендаторам, пытаясь повысить, а те им показывают постановление о карантине и всем понятно, что это на годы.