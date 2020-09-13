фигасе, это ж сколько считают обслуживание за м2?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
фигасе, это ж сколько считают обслуживание за м2?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
У меня совершенно другой подход к этому вопросу. Квартира должна работать и приносить прибыль. Даже небольшая аренда всегда будет выше амортизации ремонта. Я в аналогичной ситуации в мае сдавал по чем дают чтобы сдать быстро, а не сидеть неделями в Киеве. На 15% дешевле того, сколько платили предыдущие жильцы, на 20% ниже цены февраля, на 25% ниже цены осенних пиков 19-ого. Сейчас у меня на руках аренда за 3 месяца, оплаченная арендаторами коммуналка и ощущение, что сейчас я намного дороже не сдал бы. Скоро пройдет еще 3 месяца и у меня появится возможность повысить до рыночной цены, что оговаривалось при фиксации "карантинной цены" на 6 месяцев.
Вспоминаю май. Мое предложение было конкурентноспособным потому что я фиксировал цену на 6 месяцев, тогда как другие формулировали "до конца карантина", что тогда подразумевало месяц-два. Представляю, как они сейчас приходят к арендаторам, пытаясь повысить, а те им показывают постановление о карантине и всем понятно, что это на годы.
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24
Истечёт срок договора и ставь ту цену которую пожелаешь. Ни к каким карантинным постановлениям жильё не имеет никакого отношения. Наоборот в карантин жильё повышенно эксплуатируется. За 30 дней всегда арендодатель иожет объявить об изменении цены и при несогласии до свидания арендаторы. Хитрые на выход.
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
И чтобы вы думали коллеги об аспирантке эквадорке? Несколько дней уговаривали взять и когда я рискнул посмотреть на потенциального арендатора, исчезли. Даже испытал облегчение. Настолько, что сразу отказал семье нигериец-украинка, а также сдать на пару месяцев за полуторную цену в месяц чем я сдаю при аренде от года. Было уже как-то в более благоприятные годы, когда у меня в начале декабря съехал арендатор, простой был до конца февраля следующего года.
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:59
Если цена завышена, то кроме эквадоцев-нигерийцев никто не звонит. Есть два пути - снижать цену чтобы получить более качественных арендаторов, либо пытаться поймать рыбку в мутной воде. Тут нужен опыт и некоторое количество набитых шишек. Смотреть на человека. Чем занимается, насколько свободно говорит на русском/украинском, сколько лет в Украине, где жил до этого, сколько ему лет, сколько планирует жить. Нужно проводить собеседования. Например пару нигерийца с нашей женой я бы посмотрел, но нельзя сказать, что все аспирантки эквадорки ОК. Это как спросить бу Форд Куга это хорошая машина? Нужно смотреть вживую и то нет гарантии, что ответ будет правильным.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 30 вер, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:18
К цене ни у кого претензий нет. Даже занижена. У меня много фильтров. Только свои или иностранцы -европейцы. Свыше года. Без детей без животных. Свежий ремонт в новострое в заселённом доме с ремонтом от застройщика(ремонтов нет). Хотят платить намного больше, чем прошу, но на полгода и меньше. Убытков нет прошлый проплатил до ноября , но получил новый контракт и скоропостижно покинул страну. Максимум просился народ до мая даже несколько выше запрашиваемой цены. Но мне не нужен летний простой.
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