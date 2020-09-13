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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:18
Vlad442 написав:
Фильтрация и отсев арендаторов производятся с другой целью
Ще раз повторю - вони можуть притворитись "класними" - що далі?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:58
Vlad442 написав: UA написав:
Влад "я бы посмотрел" не считается.
Если бы взяли негирийца с нашей женой и отписались... рекомендую - приличные, интеллигентные люди... был бы хороший совет.
Пишите - я бы посмотрел на нигерийца, а по факту селите исключительно людей в вышиванках с куском сала под мышкой.
У меня был однажды арабский аспирант с нашей женой и маленьким ребенком. Папа у него врач в Штатах, мама преподает в университете в ОАЭ, он хорошо говорит на русском и английском, интеллигентен в общении. Жена была в отличных отношениях со всеми соседями, квартира была в идеальной чистоте, мелкий ремонт и улучшения делались за их счет и без моего участия, прожили около 3-4-ех лет. И еще было два положительных примера такого типа. Поэтому не всегда стоит следовать шаблону "славяне без детей и животных". Иногда нужно смотреть на людей. Шансов получить хорошего арендатора из 18-летнего первокурсника не понимающего ни русский, ни английский, мало, а старшекурсник с нашей женой (смотрим на дату регистрации брака) может оказаться вполне ничего. Тут нужно в первую очередь смотреть на поведение жены на просмотре.
Про то что арабы бывают разными в курсе. Сдавал сотрудникам дипкорпуса одной монархии с берегов Арабского
залива.
Эти ребята сами предостерегали сдавать каким попало арабам.
В двух словах - английское образование и полные карманы долларов ещё не делают человека цивилизованным. Просто папа сидит на нефтяных скважинах и всё.
Мои арабы тоже налаживали просто великолепные отношения с соседями. У них это must have.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:09
Долярчик написав:
Я от ще не лендлорд, і тому зовсім не розумію оцієї лендлордської наївності при опитуванні на оглядинах квартири!
Що заважає людині, чи сім'ї(чол.+жінка) на оглядинах квартири, при опитуванні їх ленлордом - набрехати з три короба, що в них супер робота, що отримують гарні зарплатні, що порядні і ввічливо спілкуються, і т. п. - а насправді, прості "простачки" - типу касир+вантажник з атб?!
Отбор проходит по осям bыдло - не bыдло, засранцы - не засранцы, а не грузчик АТБ - ген. директор.
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