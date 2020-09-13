Vlad442 написав:

UA написав: Влад "я бы посмотрел" не считается.

Если бы взяли негирийца с нашей женой и отписались... рекомендую - приличные, интеллигентные люди... был бы хороший совет.

Пишите - я бы посмотрел на нигерийца, а по факту селите исключительно людей в вышиванках с куском сала под мышкой. Влад "я бы посмотрел" не считается.Если бы взяли негирийца с нашей женой и отписались... рекомендую - приличные, интеллигентные люди... был бы хороший совет.Пишите - я бы посмотрел на нигерийца, а по факту селите исключительно людей в вышиванках с куском сала под мышкой.

У меня был однажды арабский аспирант с нашей женой и маленьким ребенком. Папа у него врач в Штатах, мама преподает в университете в ОАЭ, он хорошо говорит на русском и английском, интеллигентен в общении. Жена была в отличных отношениях со всеми соседями, квартира была в идеальной чистоте, мелкий ремонт и улучшения делались за их счет и без моего участия, прожили около 3-4-ех лет. И еще было два положительных примера такого типа. Поэтому не всегда стоит следовать шаблону "славяне без детей и животных". Иногда нужно смотреть на людей. Шансов получить хорошего арендатора из 18-летнего первокурсника не понимающего ни русский, ни английский, мало, а старшекурсник с нашей женой (смотрим на дату регистрации брака) может оказаться вполне ничего. Тут нужно в первую очередь смотреть на поведение жены на просмотре.