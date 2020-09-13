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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:18
Vlad442 написав:
Фильтрация и отсев арендаторов производятся с другой целью
Ще раз повторю - вони можуть притворитись "класними" - що далі?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:58
Vlad442 написав: UA написав:
Влад "я бы посмотрел" не считается.
Если бы взяли негирийца с нашей женой и отписались... рекомендую - приличные, интеллигентные люди... был бы хороший совет.
Пишите - я бы посмотрел на нигерийца, а по факту селите исключительно людей в вышиванках с куском сала под мышкой.
У меня был однажды арабский аспирант с нашей женой и маленьким ребенком. Папа у него врач в Штатах, мама преподает в университете в ОАЭ, он хорошо говорит на русском и английском, интеллигентен в общении. Жена была в отличных отношениях со всеми соседями, квартира была в идеальной чистоте, мелкий ремонт и улучшения делались за их счет и без моего участия, прожили около 3-4-ех лет. И еще было два положительных примера такого типа. Поэтому не всегда стоит следовать шаблону "славяне без детей и животных". Иногда нужно смотреть на людей. Шансов получить хорошего арендатора из 18-летнего первокурсника не понимающего ни русский, ни английский, мало, а старшекурсник с нашей женой (смотрим на дату регистрации брака) может оказаться вполне ничего. Тут нужно в первую очередь смотреть на поведение жены на просмотре.
Про то что арабы бывают разными в курсе. Сдавал сотрудникам дипкорпуса одной монархии с берегов Арабского
залива.
Эти ребята сами предостерегали сдавать каким попало арабам.
В двух словах - английское образование и полные карманы долларов ещё не делают человека цивилизованным. Просто папа сидит на нефтяных скважинах и всё.
Мои арабы тоже налаживали просто великолепные отношения с соседями. У них это must have.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:09
Долярчик написав:
Я от ще не лендлорд, і тому зовсім не розумію оцієї лендлордської наївності при опитуванні на оглядинах квартири!
Що заважає людині, чи сім'ї(чол.+жінка) на оглядинах квартири, при опитуванні їх ленлордом - набрехати з три короба, що в них супер робота, що отримують гарні зарплатні, що порядні і ввічливо спілкуються, і т. п. - а насправді, прості "простачки" - типу касир+вантажник з атб?!
Отбор проходит по осям bыдло - не bыдло, засранцы - не засранцы, а не грузчик АТБ - ген. директор.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:55
UA написав:
Отбор проходит по осям bыдло - не bыдло, засранцы - не засранцы, а не грузчик АТБ - ген. директор
Ще раз повторю - на оглядинах може bидло притворитись культурним і ввічливим!
Чи наколки на руці - видадуть його?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:36
Долярчик
Это значит Ваша проблема в том, что Вы не разбираетесь в людях и при подписании задавая разные вопросы о жизни не разоблачили их. Но так как через пару-тройку месяцев всё тайное становится явным, при первом их косяке, просите их покинуть помещение в установленный договором срок. Потом опять клиринг и поиск новых арендаторов. Лишние хлопоты, так сказать.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:40
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Фильтрация и отсев арендаторов производятся с другой целью
Ще раз повторю - вони можуть притворитись "класними" - що далі?
Простой пример. Попытайтесь притвориться на форуме умным экспертом в области недвижимости и финансов. Получится?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 04:12
Прохожий написав: rjkz написав:
Не, зимой перекрыл-бы отопление и платил-бы только за отопление МОПов + обслуживание.
Что-то около 800 грн в месяц. Или меньше. Это с видеонаблюдением и теткой на рецепшене.
фигасе, это ж сколько считают обслуживание за м2?
порядка 16 грн, но площадь маленькая. при этом "консьержка" входит в эту цифирь, в АППСЕ нет. Еще видеонабдюдение и закрытый периметр (ворота на пульте и калитка). И вывоз мусора тоже в этой сумме, а не отдельно как в АППСе. И если повезет, то придомовая парковка (правда мест мало, но обычно место находил). Да и отрабатывают эти деньги (когда часто бывал там во время ремонта - этажи мыли раз в 2 дня!!! Ща - не знаю. Мусор вывозят регулярно, вони и свалки нет. Если что-то происходит, то ремонтируют очень оперативно. Пока еще ремонт делал, прислали приглашение - у кого есть дети устроили Новогодний праздник - нарядили елку во дворе (она там растет) пригласили аниматоров, раздали подарки. Деньги не взяли - как бонус). Зимой +4грн на метре за отопление МОПов - 120 грн.
Это много?
Правда, если не заплатить до 20 числа, то 25 перезвонят и вежливо напомнят, но если и это не поможет, то 30 все перекроют и отключат электричество. Очень действенно.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 04:36
Vlad442 написав: rjkz написав:
Да, но и стоит учитывать все аспекты. Например, у меня простаивала квартира с мая по сентябрь. И я посчитал нецелесообразным заниматься этим в несезон и еще и при карантине. Сдал-бы еще дешевле, а амортизацию никто не отменял.
У меня совершенно другой подход к этому вопросу. Квартира должна работать и приносить прибыль. Даже небольшая аренда всегда будет выше амортизации ремонта. Я в аналогичной ситуации в мае сдавал по чем дают чтобы сдать быстро, а не сидеть неделями в Киеве. На 15% дешевле того, сколько платили предыдущие жильцы, на 20% ниже цены февраля, на 25% ниже цены осенних пиков 19-ого. Сейчас у меня на руках аренда за 3 месяца, оплаченная арендаторами коммуналка и ощущение, что сейчас я намного дороже не сдал бы. Скоро пройдет еще 3 месяца и у меня появится возможность повысить до рыночной цены, что оговаривалось при фиксации "карантинной цены" на 6 месяцев.
Вспоминаю май. Мое предложение было конкурентноспособным потому что я фиксировал цену на 6 месяцев, тогда как другие формулировали "до конца карантина", что тогда подразумевало месяц-два. Представляю, как они сейчас приходят к арендаторам, пытаясь повысить, а те им показывают постановление о карантине и всем понятно, что это на годы.
Да, наверное, Вам не очень удобно кататься в Киев.
Но у меня ситуация другая.
Я для себя сам решил, что время не удачное и надо переждать. Даже не пытался. Ну шопаделать - не очень, наверное, я практичный человек. Да и эти деньги не такие уж и большие. Я имею ввиду, за которые можно было сдать в мае-июле. Вот август-начало сентября - это время Ч. Особенно в этом году, кто не успел - тот опоздал. Сам ожидал второго карантина и когда стало уж очень стремно - сдвинулся до уровня, который был запрашиваем большинством соискателей. И выбрал человека с самой неуязвимой в нынешней ситуации профессией. Теперь у меня везде живут айтишники.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 04:38
dir написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
Да, но и стоит учитывать все аспекты. Например, у меня простаивала квартира с мая по сентябрь. И я посчитал нецелесообразным заниматься этим в несезон и еще и при карантине. Сдал-бы еще дешевле, а амортизацию никто не отменял.
У меня совершенно другой подход к этому вопросу. Квартира должна работать и приносить прибыль. Даже небольшая аренда всегда будет выше амортизации ремонта. Я в аналогичной ситуации в мае сдавал по чем дают чтобы сдать быстро, а не сидеть неделями в Киеве. На 15% дешевле того, сколько платили предыдущие жильцы, на 20% ниже цены февраля, на 25% ниже цены осенних пиков 19-ого. Сейчас у меня на руках аренда за 3 месяца, оплаченная арендаторами коммуналка и ощущение, что сейчас я намного дороже не сдал бы. Скоро пройдет еще 3 месяца и у меня появится возможность повысить до рыночной цены, что оговаривалось при фиксации "карантинной цены" на 6 месяцев.
Вспоминаю май. Мое предложение было конкурентноспособным потому что я фиксировал цену на 6 месяцев, тогда как другие формулировали "до конца карантина", что тогда подразумевало месяц-два. Представляю, как они сейчас приходят к арендаторам, пытаясь повысить, а те им показывают постановление о карантине и всем понятно, что это на годы.
Истечёт срок договора и ставь ту цену которую пожелаешь. Ни к каким карантинным постановлениям жильё не имеет никакого отношения. Наоборот в карантин жильё повышенно эксплуатируется. За 30 дней всегда арендодатель иожет объявить об изменении цены и при несогласии до свидания арендаторы. Хитрые на выход.
Ну, как-бы сейчас на рынке не арендодатель правит бал.
Даже год назад не было дефицита предложения, что уж сейчас говорить.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 04:42
dir написав: Vlad442 написав:
Если цена завышена, то кроме эквадоцев-нигерийцев никто не звонит. Есть два пути - снижать цену чтобы получить более качественных арендаторов, либо пытаться поймать рыбку в мутной воде. Тут нужен опыт и некоторое количество набитых шишек. Смотреть на человека. Чем занимается, насколько свободно говорит на русском/украинском, сколько лет в Украине, где жил до этого, сколько ему лет, сколько планирует жить. Нужно проводить собеседования. Например пару нигерийца с нашей женой я бы посмотрел, но нельзя сказать, что все
аспирантки эквадорки ОК. Это как спросить бу Форд Куга это хорошая машина? Нужно смотреть вживую и то нет гарантии, что ответ будет правильным.
К цене ни у кого претензий нет. Даже занижена. У меня много фильтров. Только свои или иностранцы -европейцы. Свыше года. Без детей без животных. Свежий ремонт в новострое в заселённом доме с ремонтом от застройщика(ремонтов нет). Хотят платить намного больше, чем прошу, но на полгода и меньше. Убытков нет прошлый проплатил до ноября , но получил новый контракт и скоропостижно покинул страну. Максимум просился народ до мая даже несколько выше запрашиваемой цены. Но мне не нужен летний простой.
Предлагаю ситуацию - Вы селите человека сейчас, а он в конце апреля Вам говорит - я с первого числа съезжаю. Ваши действия?
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