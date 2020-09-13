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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:12
rjkz написав:
Ну, как-бы сейчас на рынке не арендодатель правит бал.
Даже год назад не было дефицита предложения, что уж сейчас говорить.
С лета 2008 долларовая цена аренды просела раза в три.
Долгосрочный тренд налицо.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:15
rjkz написав:
Правда, если не заплатить до 20 числа, то 25 перезвонят и вежливо напомнят, но если и это не поможет, то 30 все перекроют и отключат электричество
. Очень действенно.
Прямого договора с Ясно (Киевэнерго) нет?
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