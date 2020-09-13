С лета 2008 долларовая цена аренды просела раза в три.
Долгосрочный тренд налицо.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:12
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:15
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:50
Не знаю как у доллярчика получится притвориться экспертом в сфере инвестирования, но с ролью недалёкого дурочка колхозника он успешно справляется вот уже полных пять лет (я даже реально поверил, что он такой и есть. Хорошо он объяснил, что он тут "дурака валят", а то можно надумать разного по коллегу форумчанина (будущего лэндлора)
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20
hume
А подпись у него под постами - это происки Сколково или Пентагона?
Походу он до сих пор под телесериалом, а такие человеки шпионами не становятся
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:25
rjkz Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:59
На уровне прошлогодних гривневых осенних цен это в лучшем случае. В сегменте аренды от 15 кгрн часто встречаются истории до -20% от прошлогодней осени.
ПС
Где то недалеко от оболонского Леруа Марлена сдана двушка панель за 12 кгрн. Сдана двум девушкам. От них была услышана инфо про просмотр трёхкомнатной квартиры возле дрима. Квартира сдавалась покомнатно из расчёта 5 кгрн за большую комнату и по 4 кгрн за маленькие комнаты. Ремонт отсутствует как таковой. Так что кейс от Влада рабочий. Напомню, что именно он около года назад обращал внимание форумчан на такой вид аренды. Кстати довольно выгодно, с убитой квартиры получить 13 кгрн довольно неплохо.
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