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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:12
rjkz написав:
Ну, как-бы сейчас на рынке не арендодатель правит бал.
Даже год назад не было дефицита предложения, что уж сейчас говорить.
С лета 2008 долларовая цена аренды просела раза в три.
Долгосрочный тренд налицо.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:15
rjkz написав:
Правда, если не заплатить до 20 числа, то 25 перезвонят и вежливо напомнят, но если и это не поможет, то 30 все перекроют и отключат электричество
. Очень действенно.
Прямого договора с Ясно (Киевэнерго) нет?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:50
Vlad442 написав: Долярчик написав: Vlad442 написав:
Фильтрация и отсев арендаторов производятся с другой целью
Ще раз повторю - вони можуть притворитись "класними" - що далі?
Простой пример. Попытайтесь притвориться на форуме умным экспертом в области недвижимости и финансов. Получится?
Не знаю как у доллярчика получится притвориться экспертом в сфере инвестирования, но с ролью недалёкого дурочка колхозника он успешно справляется вот уже полных пять лет (я даже реально поверил, что он такой и есть. Хорошо он объяснил, что он тут "дурака валят", а то можно надумать разного по коллегу форумчанина (будущего лэндлора)
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hume
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20
hume
А подпись у него под постами - это происки Сколково или Пентагона?
Походу он до сих пор под телесериалом, а такие человеки шпионами не становятся
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барабашов
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:25
rjkz Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
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dir
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:59
dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
На уровне прошлогодних гривневых осенних цен это в лучшем случае. В сегменте аренды от 15 кгрн часто встречаются истории до -20% от прошлогодней осени.
ПС
Где то недалеко от оболонского Леруа Марлена сдана двушка панель за 12 кгрн. Сдана двум девушкам. От них была услышана инфо про просмотр трёхкомнатной квартиры возле дрима. Квартира сдавалась покомнатно из расчёта 5 кгрн за большую комнату и по 4 кгрн за маленькие комнаты. Ремонт отсутствует как таковой. Так что кейс от Влада рабочий. Напомню, что именно он около года назад обращал внимание форумчан на такой вид аренды. Кстати довольно выгодно, с убитой квартиры получить 13 кгрн довольно неплохо.
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hume
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:36
hume
"Опасный" вид сдачи в аренду. Один товарищ в нетрях ДВРЗ унаследовал трёхкомнатную развалюшку(одна комната проходная). До вступления в права, даже не убирая квартиру, сдал двум девушкам-студенткам. В случае если хочешь получать деньги от аренды и когда арендаторши начинают встречать арендодателя не совсем одетыми нужно сразу перепоручать взаимоотношения с арендаторшами супруге(берутся за дело с удовольствием). А ему понравилось. И понеслось. Появилась в проходной комнате их третья подруга. Цена аренды изменилась. Её не стало. Сам расстался со старой женой и друзей угощал. В качестве оплаты имел опцион на 4 свидания в месяц от каждой. Такие встречи иногда спараллеливались. При этом красивые девчата картинно позволяли ухажёрам целовать в щёчку на прощание перед парадным, а сами переступив порог во все тяжкие. Так он "мучался" несколько лет. Студентки менялись и менялись, селя на свои места других студенток(по его словам он принимал участие в кастингах заодно убеждаясь в совершеннолетии кандидаток).Кандидатки шли заведомо зная условия. Родительские деньги на аренду тратили на себя. Родители даже проведывали дочерей и благодарили порядочного и не жадного арендодателя за приют. Друзья скорбят в годовщину его смерти на 73 году его жизни. Сердце не выдержало утех. А мог бы ещё пожить. Вредно быть арендодателем для девушек
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dir
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:12
dir написав:hume
"Опасный" вид сдачи в аренду. Один товарищ в нетрях ДВРЗ унаследовал трёхкомнатную развалюшку(одна комната проходная). До вступления в права, даже не убирая квартиру, сдал двум девушкам-студенткам. В случае если хочешь получать деньги от аренды и когда арендаторши начинают встречать арендодателя не совсем одетыми нужно сразу перепоручать взаимоотношения с арендаторшами супруге(берутся за дело с удовольствием). А ему понравилось. И понеслось. Появилась в проходной комнате их третья подруга. Цена аренды изменилась. Её не стало. Сам расстался со старой женой и друзей угощал. В качестве оплаты имел опцион на 4 свидания в месяц от каждой. Такие встречи иногда спараллеливались. При этом красивые девчата картинно позволяли ухажёрам целовать в щёчку на прощание перед парадным, а сами переступив порог во все тяжкие. Так он "мучался" несколько лет. Студентки менялись и менялись, селя на свои места других студенток(по его словам он принимал участие в кастингах заодно убеждаясь в совершеннолетии кандидаток).Кандидатки шли заведомо зная условия. Родительские деньги на аренду тратили на себя. Родители даже проведывали дочерей и благодарили порядочного и не жадного арендодателя за приют. Друзья скорбят в годовщину его смерти на 73 году его жизни. Сердце не выдержало утех. А мог бы ещё пожить. Вредно быть арендодателем для девушек
Форумчане, будьте бдительны!
Мне кажется, это такой хитромудрый загон в убитые трёхи в бабушатниках!
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:22
Рыба-сом написав: dir написав:hume
"Опасный" вид сдачи в аренду. Один товарищ в нетрях ДВРЗ унаследовал трёхкомнатную развалюшку(одна комната проходная). До вступления в права, даже не убирая квартиру, сдал двум девушкам-студенткам. В случае если хочешь получать деньги от аренды и когда арендаторши начинают встречать арендодателя не совсем одетыми нужно сразу перепоручать взаимоотношения с арендаторшами супруге(берутся за дело с удовольствием). А ему понравилось. И понеслось. Появилась в проходной комнате их третья подруга. Цена аренды изменилась. Её не стало. Сам расстался со старой женой и друзей угощал. В качестве оплаты имел опцион на 4 свидания в месяц от каждой. Такие встречи иногда спараллеливались. При этом красивые девчата картинно позволяли ухажёрам целовать в щёчку на прощание перед парадным, а сами переступив порог во все тяжкие. Так он "мучался" несколько лет. Студентки менялись и менялись, селя на свои места других студенток(по его словам он принимал участие в кастингах заодно убеждаясь в совершеннолетии кандидаток).Кандидатки шли заведомо зная условия. Родительские деньги на аренду тратили на себя. Родители даже проведывали дочерей и благодарили порядочного и не жадного арендодателя за приют. Друзья скорбят в годовщину его смерти на 73 году его жизни. Сердце не выдержало утех. А мог бы ещё пожить. Вредно быть арендодателем для девушек
Форумчане, будьте бдительны!
Мне кажется, это такой хитромудрый загон в убитые трёхи в бабушатниках!
Причём молодых и красивых девушек. Если они конечно форумчане
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dir
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:22
Рыба-сом написав:
..это такой хитромудрый загон в убитые трёхи в бабушатниках!
дедушатниках
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