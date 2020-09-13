Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:36

"Опасный" вид сдачи в аренду. Один товарищ в нетрях ДВРЗ унаследовал трёхкомнатную развалюшку(одна комната проходная). До вступления в права, даже не убирая квартиру, сдал двум девушкам-студенткам. В случае если хочешь получать деньги от аренды и когда арендаторши начинают встречать арендодателя не совсем одетыми нужно сразу перепоручать взаимоотношения с арендаторшами супруге(берутся за дело с удовольствием). А ему понравилось. И понеслось. Появилась в проходной комнате их третья подруга. Цена аренды изменилась. Её не стало. Сам расстался со старой женой и друзей угощал. В качестве оплаты имел опцион на 4 свидания в месяц от каждой. Такие встречи иногда спараллеливались. При этом красивые девчата картинно позволяли ухажёрам целовать в щёчку на прощание перед парадным, а сами переступив порог во все тяжкие. Так он "мучался" несколько лет. Студентки менялись и менялись, селя на свои места других студенток(по его словам он принимал участие в кастингах заодно убеждаясь в совершеннолетии кандидаток).Кандидатки шли заведомо зная условия. Родительские деньги на аренду тратили на себя. Родители даже проведывали дочерей и благодарили порядочного и не жадного арендодателя за приют. Друзья скорбят в годовщину его смерти на 73 году его жизни. Сердце не выдержало утех. А мог бы ещё пожить. Вредно быть арендодателем для девушек