|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:27
sequence написав: Рыба-сом написав:
..это такой хитромудрый загон в убитые трёхи в бабушатниках!
дедушатниках
То был ещё тот "дед"
-
dir
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться
і 9 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|53370
|6585665
|
|
|129
|228618
|
|
|478
|206514
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant