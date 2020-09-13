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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:27
sequence написав: Рыба-сом написав:
..это такой хитромудрый загон в убитые трёхи в бабушатниках!
дедушатниках
То был ещё тот "дед"
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dir
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:42
dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды
утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
У Вас так прописано в Договоре?
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Vadim V
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:56
Vadim V написав: dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды
утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
У Вас так прописано в Договоре?
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.
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dir
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