dir написав: Vadim V написав: dir написав: rjkz Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).

У Вас так прописано в Договоре? Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.



Жостко. Мы ш не в америке. К слову, там после 1 года просто месячное уведомоение



У меня штраф в сумме части залога (а не всего) только за меньше 6 месяцев Жостко. Мы ш не в америке. К слову, там после 1 года просто месячное уведомоениеУ меня штраф в сумме части залога (а не всего) только за меньше 6 месяцев

