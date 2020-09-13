Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:28

UA написав: У каждого свои тараканы.

Стандартно заключаю договор на 6 месяцев (с возможностью пролонгирования) и штрафом 50% от залоговой суммы за преждевременный съезд.

На этапе подписания договора большинство арендаторов хочет заключить договор на 1 год, а я соответственно настаиваю на 6 месяцах У каждого свои тараканы.Стандартно заключаю договор на 6 месяцев (с возможностью пролонгирования) и штрафом 50% от залоговой суммы за преждевременный съезд.На этапе подписания договора большинство арендаторов хочет заключить договор на 1 год, а я соответственно настаиваю на 6 месяцах

dir написав: Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды. Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.

Почему на 6 месяцах? Я, если люди заезжают осенью, стараюсь поставить условие год, если весной, тогда 6 месяцев. При этом это минимальный срок аренды. Если человек перезаключает договор, этого условия уже нет.Тоже удерживаю 50% залога потому что если человек не надеется получить назад хоть что-то, у меня нет никаких гарантий его порядочности.Как это согласуется с тем, что вы рассказывали, что если человек 3 года перезаключал договор, а потом через 3 года и 3 месяца решил съехать, он остается без залога, потому что вы не убираете условие минимального срока проживания при перезаключении?