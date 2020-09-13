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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:27
sequence написав: Рыба-сом написав:
..это такой хитромудрый загон в убитые трёхи в бабушатниках!
дедушатниках
То был ещё тот "дед"
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dir
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:42
dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды
утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
У Вас так прописано в Договоре?
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Vadim V
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:56
Vadim V написав: dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды
утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
У Вас так прописано в Договоре?
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.
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dir
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:24
dir написав: Vadim V написав: dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды
утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
У Вас так прописано в Договоре?
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.
Жостко. Мы ш не в америке. К слову, там после 1 года просто месячное уведомоение
У меня штраф в сумме части залога (а не всего) только за меньше 6 месяцев
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:02
У каждого свои тараканы.
Стандартно заключаю договор на 6 месяцев (с возможностью пролонгирования) и штрафом 50% от залоговой суммы за преждевременный съезд.
На этапе подписания договора большинство арендаторов хочет заключить договор на 1 год, а я соответственно настаиваю на 6 месяцах
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UA
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1
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:03
dir написав: Vadim V написав:
У Вас так прописано в Договоре?
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.
А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?
Почему я спрашиваю , я "кровосися" - арендодатель)))
Озвучивал я такие условия паре рыл , они немного о,уели , мол это не правильно....
п.с. эскиз договора може-те в личку в XLS сбросить?
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Vadim V
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:28
UA написав:
У каждого свои тараканы.
Стандартно заключаю договор на 6 месяцев (с возможностью пролонгирования) и штрафом 50% от залоговой суммы за преждевременный съезд.
На этапе подписания договора большинство арендаторов хочет заключить договор на 1 год, а я соответственно настаиваю на 6 месяцах
Почему на 6 месяцах? Я, если люди заезжают осенью, стараюсь поставить условие год, если весной, тогда 6 месяцев. При этом это минимальный срок аренды. Если человек перезаключает договор, этого условия уже нет.
Тоже удерживаю 50% залога потому что если человек не надеется получить назад хоть что-то, у меня нет никаких гарантий его порядочности.
dir написав:
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.
Как это согласуется с тем, что вы рассказывали, что если человек 3 года перезаключал договор, а потом через 3 года и 3 месяца решил съехать, он остается без залога, потому что вы не убираете условие минимального срока проживания при перезаключении?
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:32
UA написав:
На этапе подписания договора большинство арендаторов хочет заключить договор на 1 год, а я соответственно настаиваю на 6 месяцах
Для того, щоб можна ціну переглянути/підняти?
Я думав, що всі лендлорди, які здають на довгий термін, підписують договір на рік, але так, щоб термін завершувався в вересні?(ну, чи на 8-9-10міс,але так, щоб кінцевий термін все одно завершувався на початку осені)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:32
Vadim V написав:
А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?
Чем люди могут "не понравится"? Если они не нарушали условий договора, то как можно "давай досвидания"? Арендаторы могут послать и дожить. Договор обязателен для исполнения обеими сторонами.
Если нарушили, например притянули кошечку, то в договоре отдельная сумма штрафа за каждый вид нарушения. У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:40
Vlad442 написав: Vadim V написав:
А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?
Чем люди могут "не понравится"? Если они не нарушали условий договора, то как можно "давай досвидания"? Арендаторы могут послать и дожить. Договор обязателен для исполнения обеими сторонами.
Если нарушили, например притянули кошечку, то в договоре отдельная сумма штрафа за каждый вид нарушения. У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%.
Vadim V написав:
п.с. эскиз договора може-те в личку в XLS сбросить?
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Vadim V
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