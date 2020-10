Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:41

Vadim V написав: dir написав: Vadim V написав: У Вас так прописано в Договоре? У Вас так прописано в Договоре? Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды. Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.

А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?

Почему я спрашиваю , я "кровосися" - арендодатель)))

Озвучивал я такие условия паре рыл , они немного о,уели , мол это не правильно....

п.с. эскиз договора може-те в личку в XLS сбросить? А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?Почему я спрашиваю , я "кровосися" - арендодатель)))Озвучивал я такие условия паре рыл , они немного о,уели , мол это не правильно....п.с. эскиз договора може-те в личку в XLS сбросить?



мое личное мнение, что договор должен быть справедливым для обоих сторон. это не относится к 6 или 12 месяцам минимальной аренды конечно. 6 - более гибко для арендатора, поэтому легче сдать думаю.



а вот после проживания в 1 год - ставить минимальный срок любой кроме 1 месяца - то свинство



да, и кстати штраф должен быть меньше залоговой суммы, т.е залоговая сумма должна быть в идеале больше чем месячная плата, особенно для дешевых аренд. потому что если арендатору нечего терять, он может делать гадости квартире. есть опыт мое личное мнение, что договор должен быть справедливым для обоих сторон. это не относится к 6 или 12 месяцам минимальной аренды конечно. 6 - более гибко для арендатора, поэтому легче сдать думаю.а вот после проживания в 1 год - ставить минимальный срок любой кроме 1 месяца - то свинствода, и кстати штраф должен быть меньше залоговой суммы, т.е залоговая сумма должна быть в идеале больше чем месячная плата, особенно для дешевых аренд. потому что если арендатору нечего терять, он может делать гадости квартире. есть опыт

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California