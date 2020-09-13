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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1928192919301931
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:41

  Vadim V написав:
  dir написав:
  Vadim V написав:У Вас так прописано в Договоре?
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.

А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?
Почему я спрашиваю , я "кровосися" - арендодатель)))
Озвучивал я такие условия паре рыл , они немного о,уели , мол это не правильно....
п.с. эскиз договора може-те в личку в XLS сбросить?


мое личное мнение, что договор должен быть справедливым для обоих сторон. это не относится к 6 или 12 месяцам минимальной аренды конечно. 6 - более гибко для арендатора, поэтому легче сдать думаю.

а вот после проживания в 1 год - ставить минимальный срок любой кроме 1 месяца - то свинство

да, и кстати штраф должен быть меньше залоговой суммы, т.е залоговая сумма должна быть в идеале больше чем месячная плата, особенно для дешевых аренд. потому что если арендатору нечего терять, он может делать гадости квартире. есть опыт
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:57

  Vlad442 написав:У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%.

У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:00

  adeges написав:
мое личное мнение, что договор должен быть справедливым для обоих сторон. это не относится к 6 или 12 месяцам минимальной аренды конечно. 6 - более гибко для арендатора, поэтому легче сдать думаю.

Минимальный срок 6 месяцев возник из за некоторых желающий пожить короткий срок по цене долгосрочной аренды.
Другие причины второстепенны.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:25

  UA написав:
  rjkz написав: Правда, если не заплатить до 20 числа, то 25 перезвонят и вежливо напомнят, но если и это не поможет, то 30 все перекроют и отключат электричество. Очень действенно.

Прямого договора с Ясно (Киевэнерго) нет?


Не-а.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:31

  UA написав:
  Vlad442 написав:У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%.

У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо? :mrgreen:


казуистика. шум в квартире - результат деятельности одной из сторон договора. шум в соседской квартире- результат деятельности третьей стороны.

если действительно было так, то такие умные сразу должны идти лесом - меньше проблем будет потом
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:56

  adeges написав:
  UA написав:У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо? :mrgreen:


казуистика. шум в квартире - результат деятельности одной из сторон договора. шум в соседской квартире- результат деятельности третьей стороны.

если действительно было так, то такие умные сразу должны идти лесом - меньше проблем будет потом

Проблема в том, что деньги водятся у умных арендаторов.
Раздолбай - перекатиполе подпишет всё и не глядя т.к. что то там выполнять из условий договора и не собирался.
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