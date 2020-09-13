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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:41
Vadim V написав: dir написав: Vadim V написав:
У Вас так прописано в Договоре?
Ну а как иначе? Цена формируется в зависимости от продолжительности договора. Посуточно одна цена, помесячно другая, от года третья. Не может человек прожить месяцы по цене от года. Потеря залога нивелирует экономический эффект от проживания нескольких месяцев по цене назначенной на годовой контракт. Это сразу оговаривается на подписании договора. Арендодатель и арендатор подписывают каждую страницу подробного договора аренды.
А допустим они вам чем-то не понравились ,и через два месяца вы им давай досвидания!, вы им оплачиваете залог?
Почему я спрашиваю , я "кровосися" - арендодатель)))
Озвучивал я такие условия паре рыл , они немного о,уели , мол это не правильно....
п.с. эскиз договора може-те в личку в XLS сбросить?
мое личное мнение, что договор должен быть справедливым для обоих сторон. это не относится к 6 или 12 месяцам минимальной аренды конечно. 6 - более гибко для арендатора, поэтому легче сдать думаю.
а вот после проживания в 1 год - ставить минимальный срок любой кроме 1 месяца - то свинство
да, и кстати штраф должен быть меньше залоговой суммы, т.е залоговая сумма должна быть в идеале больше чем месячная плата, особенно для дешевых аренд. потому что если арендатору нечего терять, он может делать гадости квартире. есть опыт
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:57
Vlad442 написав:
У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%
.
У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:00
adeges написав:
мое личное мнение, что договор должен быть справедливым для обоих сторон. это не относится к 6 или 12 месяцам минимальной аренды конечно. 6 - более гибко для арендатора, поэтому легче сдать думаю.
Минимальный срок 6 месяцев возник из за некоторых желающий пожить короткий срок по цене долгосрочной аренды.
Другие причины второстепенны.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:25
UA написав: rjkz написав:
Правда, если не заплатить до 20 числа, то 25 перезвонят и вежливо напомнят, но если и это не поможет, то 30 все перекроют и отключат электричество
. Очень действенно.
Прямого договора с Ясно (Киевэнерго) нет?
Не-а.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:31
UA написав: Vlad442 написав:
У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%
.
У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо?
казуистика. шум в квартире - результат деятельности одной из сторон договора. шум в соседской квартире- результат деятельности третьей стороны.
если действительно было так, то такие умные сразу должны идти лесом - меньше проблем будет потом
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:56
adeges написав: UA написав:
У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо?
казуистика. шум в квартире - результат деятельности одной из сторон договора. шум в соседской квартире- результат деятельности третьей стороны.
если действительно было так, то такие умные сразу должны идти лесом - меньше проблем будет потом
Проблема в том, что деньги водятся у умных арендаторов.
Раздолбай - перекатиполе подпишет всё и не глядя т.к. что то там выполнять из условий договора и не собирался.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 00:15
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:30
Vadim V написав: dir написав:rjkz
Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды
утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).
У Вас так прописано в Договоре?
Никогда не прописывал такой пункт, да и в целом считал перебором от кровопийц арендодателей. И как то случилось так, что несколько раз подряд выехали арендаторы не прожив оговоренного срока. Кто то контракт за границей получил, кто то расстался с мужем/женой и тд. А после того как съехал человек который слёзно хотел подписать договор на 5 лет принял решение ввести вышеназваный пункт в договор аренды, так как по закону подлости арендаторы въезжали либо в лето, или перед новым годом. В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут. А вот в среднем сегменте может так не првезти
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:04
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
Правда, если не заплатить до 20 числа, то 25 перезвонят и вежливо напомнят, но если и это не поможет, то 30 все перекроют и отключат электричество
. Очень действенно.
Прямого договора с Ясно (Киевэнерго) нет?
Не-а.
а если б и был - так за домовые сети (их целостность) отвечает балансодержатель дома (видимо, осбб)
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:39
UA написав: Vlad442 написав:
У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%
.
У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо?
Штраф предполагает вину. Если в соседском шуме нет вины арендодателя, то какой с него штраф? Разве что он знал о шумных соседях и умолчал про этот существенный недостаток своего товара.
По поводу досрочного съезда без штрафа, я согласен, что арендодатель должен предоставить квартиру пригодную для проживания и арендаторы имеют право так сделать, но это должны быть не впечатления, а доказанный систематический факт. Пусть вызывают полицию, фиксируют, или предъявляют арендодателю по факту. Шумные арабы с ночным образом жизни это основание, а плачущий ночами маленький ребенок нет.
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