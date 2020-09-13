Додано: Суб 03 жов, 2020 09:30

Vadim V написав: dir написав: rjkz Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, что человек оставит залоговую сумму при досрочном разрыве договора аренды утешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе). Да какие действия. Понятно какие. Либо дверь на замок до лучших времён либо за копейки. А в квартире техника вся бошевская, свежий ремонт и т.д. Кто отменил аммортизацию!? То, чтоутешение слабое. Но всё же одно дело форс-мажор, ведь арендатор не планировал обманывать и преднамеренно терять залог, а другое сразу настрой не на год. В этом году компания по продлению прошлогодних годовых договоров достаточно уверенно прошла на уровне прошлогодних осенних цен(однако в грн. при очень изменившемся курсе).

У Вас так прописано в Договоре? У Вас так прописано в Договоре?

Никогда не прописывал такой пункт, да и в целом считал перебором от кровопийц арендодателей. И как то случилось так, что несколько раз подряд выехали арендаторы не прожив оговоренного срока. Кто то контракт за границей получил, кто то расстался с мужем/женой и тд. А после того как съехал человек который слёзно хотел подписать договор на 5 лет принял решение ввести вышеназваный пункт в договор аренды, так как по закону подлости арендаторы въезжали либо в лето, или перед новым годом. В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут. А вот в среднем сегменте может так не првезти