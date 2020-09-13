Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.