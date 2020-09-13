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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1929193019311932
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут.А вот в среднем сегменте может так не првезти

Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:05

  Natt написав:На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
"Бог создал всех разными, кольт уровнял шансы"-не дословно, но смысл такой. :D Не подписывайте с чем не согласны. Подписали-поздно хулиганить, исполняйте.
dir
 
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