|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:45
hume написав:
В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут.А вот в среднем сегменте может так не првезти
Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:05
Natt написав:
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации
договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
"Бог создал всех разными, кольт уровнял шансы"-не дословно, но смысл такой.
Не подписывайте с чем не согласны. Подписали-поздно хулиганить, исполняйте.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:39
Natt написав:
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации
договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
Вот видите-от такого нужного е.... "элемента разрешения споров" избавились
. Товарищ подслушал как тёща учит свою дочку (его жену) жизни:
мужу нужно потворствовать только до первого ребёнка, а потом он требуется "только по хозяйству" и нефик его сильно баловать.
А по сути согласен с dir, обеим сторонам нужно действовать согласно условий договора. Если какие то пункты чётко не прописаны или звучат двузначно, нужно их уточнять или же не подписывать.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|53446
|6615818
|
|
|129
|228677
|
|
|478
|206540
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|