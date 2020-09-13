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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:45
hume написав:
В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут.А вот в среднем сегменте может так не првезти
Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.
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Vlad442
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Додано: Суб 03 жов, 2020 19:05
Natt написав:
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации
договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
"Бог создал всех разными, кольт уровнял шансы"-не дословно, но смысл такой.
Не подписывайте с чем не согласны. Подписали-поздно хулиганить, исполняйте.
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dir
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:39
Natt написав:
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации
договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
Вот видите-от такого нужного е.... "элемента разрешения споров" избавились
. Товарищ подслушал как тёща учит свою дочку (его жену) жизни:
мужу нужно потворствовать только до первого ребёнка, а потом он требуется "только по хозяйству" и нефик его сильно баловать.
А по сути согласен с dir, обеим сторонам нужно действовать согласно условий договора. Если какие то пункты чётко не прописаны или звучат двузначно, нужно их уточнять или же не подписывать.
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drevlyanin
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Додано: Нед 04 жов, 2020 02:37
Vlad442 написав: UA написав: Vlad442 написав:
У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%
.
У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо?
Штраф предполагает вину. Если в соседском шуме нет вины арендодателя, то какой с него штраф? Разве что он знал о шумных соседях и умолчал про этот существенный недостаток своего товара.
По поводу досрочного съезда без штрафа, я согласен, что арендодатель должен предоставить квартиру пригодную для проживания и арендаторы имеют право так сделать, но это должны быть не впечатления, а доказанный систематический факт. Пусть вызывают полицию, фиксируют, или предъявляют арендодателю по факту. Шумные арабы с ночным образом жизни это основание, а плачущий ночами маленький ребенок нет.
Смотрите, сейчас в домах. особенно новостроях, до половины квартир идут в аренду.
Как я могу нести ответственность, если мой сосед запустил шумных арендаторов? И как я могу об этом знать заранее? Ну вот, сдал, скажем в сентябре, все было Ок, а сосед в октябре возьми и сдай свое шумным? И шо делать?
Такая-же ситуация возможна и в случае "покупки для себя". Вот взял кто-то купил картиру на все деньги, которые собирал 20 лет. Все хорошо - и газоблок модный и МОПы и окна панорамные. Но вот за стенкой или шумные арабы шашлык на незастекленном балконе в корзине для кондера жарят или меломан или собака по ночам выть будет. И шо? Застройщик ему вернет деньги? Заодно и прораб за формирование дверных проемов, оклеенных стеклохолстом, чтобы не пожелтело и не отвалилось.
И купит он другую прелесть, пока там не начнут шуметь. И так далее.
В аренде-же у человека есть легкореализуемое право съехать, потеряв 16 кгрн залога. Но мы все помним, что его арендодатель по 3 месяца стоит под дверью, ожидая просроченной оплаты. Так что и залог он не потеряет. Может еще по методу йцукена занавески пометить при выезде.
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rjkz
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Додано: Нед 04 жов, 2020 02:41
Vlad442 написав: hume написав:
В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут.А вот в среднем сегменте может так не првезти
Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.
О!
А когда-то Вы удивлялись почему я делаю так, чтобы у меня люди по 4-5 лет живут.
Вот и по этому тоже.
Меньше смен арендаторов - меньше потерь нервов, времени и денег. )))
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