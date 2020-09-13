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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:45
hume написав:
В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут.А вот в среднем сегменте может так не првезти
Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.
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Vlad442
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Додано: Суб 03 жов, 2020 19:05
Natt написав:
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации
договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
"Бог создал всех разными, кольт уровнял шансы"-не дословно, но смысл такой.
Не подписывайте с чем не согласны. Подписали-поздно хулиганить, исполняйте.
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dir
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:39
Natt написав:
На последней съемной квартире было прописано, что в случае, если мы съезжаем ранее, чем через год после заключения договора, то залоговая сумма остается у арендодателя. Съехали через 1 год и 11 месяцев. Так арендодатель пытался эту сумму прикарманить, мол, съехали ранее, чем через год после пролонгации
договора. Благо бывший муж был гораздо выше и крепче арендодателя, поэтому наши аргументы были услышаны.
Вот видите-от такого нужного е.... "элемента разрешения споров" избавились
. Товарищ подслушал как тёща учит свою дочку (его жену) жизни:
мужу нужно потворствовать только до первого ребёнка, а потом он требуется "только по хозяйству" и нефик его сильно баловать.
А по сути согласен с dir, обеим сторонам нужно действовать согласно условий договора. Если какие то пункты чётко не прописаны или звучат двузначно, нужно их уточнять или же не подписывать.
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drevlyanin
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Додано: Нед 04 жов, 2020 02:37
Vlad442 написав: UA написав: Vlad442 написав:
У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%
.
У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.
Вроде как и справедливо?
Штраф предполагает вину. Если в соседском шуме нет вины арендодателя, то какой с него штраф? Разве что он знал о шумных соседях и умолчал про этот существенный недостаток своего товара.
По поводу досрочного съезда без штрафа, я согласен, что арендодатель должен предоставить квартиру пригодную для проживания и арендаторы имеют право так сделать, но это должны быть не впечатления, а доказанный систематический факт. Пусть вызывают полицию, фиксируют, или предъявляют арендодателю по факту. Шумные арабы с ночным образом жизни это основание, а плачущий ночами маленький ребенок нет.
Смотрите, сейчас в домах. особенно новостроях, до половины квартир идут в аренду.
Как я могу нести ответственность, если мой сосед запустил шумных арендаторов? И как я могу об этом знать заранее? Ну вот, сдал, скажем в сентябре, все было Ок, а сосед в октябре возьми и сдай свое шумным? И шо делать?
Такая-же ситуация возможна и в случае "покупки для себя". Вот взял кто-то купил картиру на все деньги, которые собирал 20 лет. Все хорошо - и газоблок модный и МОПы и окна панорамные. Но вот за стенкой или шумные арабы шашлык на незастекленном балконе в корзине для кондера жарят или меломан или собака по ночам выть будет. И шо? Застройщик ему вернет деньги? Заодно и прораб за формирование дверных проемов, оклеенных стеклохолстом, чтобы не пожелтело и не отвалилось.
И купит он другую прелесть, пока там не начнут шуметь. И так далее.
В аренде-же у человека есть легкореализуемое право съехать, потеряв 16 кгрн залога. Но мы все помним, что его арендодатель по 3 месяца стоит под дверью, ожидая просроченной оплаты. Так что и залог он не потеряет. Может еще по методу йцукена занавески пометить при выезде.
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rjkz
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Додано: Нед 04 жов, 2020 02:41
Vlad442 написав: hume написав:
В дешёвом сегменте пох когда съезжаются, на следующий день новые заведут.А вот в среднем сегменте может так не првезти
Не знаю, что считать дешевым, что средним, но пересдача это всегда стресс и для арендодателя и для квартиры. Занос-вывоз вещей, каждый портит квартиру по своему - после одного одни вещи больше изношены, после другого другие. Чем больше арендаторов, тем равномернее изнашивается квартира и тем трудней ее поддерживать в товарном виде. У арендодателя простой, необходимость отвечать на звонки и тратить время на показы, споры по поводу клининга. Все это затраты денег, времени и нервов, которые кто-то должен компенсировать.
О!
А когда-то Вы удивлялись почему я делаю так, чтобы у меня люди по 4-5 лет живут.
Вот и по этому тоже.
Меньше смен арендаторов - меньше потерь нервов, времени и денег. )))
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rjkz
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Додано: Нед 04 жов, 2020 11:19
drevlyanin написав:
А по сути согласен с dir, обеим сторонам нужно действовать согласно условий договора. Если какие то пункты чётко не прописаны или звучат двузначно, нужно их уточнять или же не подписывать.
По сути это является злоупотреблением доверием, то есть мошенничеством.
С людьми нужно расставаться по хорошему. Интересно, был хоть один арендатор, который проглотил этот развод на залог? Как они действовали? Вариантов у них много. От движений в законодательном поле, до нанесения ущерба имуществу квартиры - всегда ведь можно сказать, что так и было.
rjkz написав:
А когда-то Вы удивлялись почему я делаю так, чтобы у меня люди по 4-5 лет живут.
Вот и по этому тоже. Меньше смен арендаторов - меньше потерь нервов, времени и денег. )))
Невозможно сделать так, чтобы люди жили много лет. Они съезжают не из-за поиска новых ощущений, а из-за объективных обстоятельств. На этапе заселения невозможно каким-либо образом определить кто сколько проживет.
В одной квартире были две внешне одинаковые семейные пары. Одни съехали через 3 месяца, следующие живут уже 6-ой год.
Единственный вариант это взять трешку, сдать дешево оседлой семье с детьми, которые привязаны к садику-школе, но доходность такого вложения будет оставлять желать лучшего.
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Vlad442
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Додано: Нед 04 жов, 2020 12:12
dir написав:hume
"Опасный" вид сдачи в аренду. Один товарищ в нетрях ДВРЗ унаследовал трёхкомнатную развалюшку(одна комната проходная). До вступления в права, даже не убирая квартиру, сдал двум девушкам-студенткам. В случае если хочешь получать деньги от аренды и когда арендаторши начинают встречать арендодателя не совсем одетыми нужно сразу перепоручать взаимоотношения с арендаторшами супруге(берутся за дело с удовольствием). А ему понравилось. И понеслось. Появилась в проходной комнате их третья подруга. Цена аренды изменилась. Её не стало. Сам расстался со старой женой и друзей угощал. В качестве оплаты имел опцион на 4 свидания в месяц от каждой. Такие встречи иногда спараллеливались. При этом красивые девчата картинно позволяли ухажёрам целовать в щёчку на прощание перед парадным, а сами переступив порог во все тяжкие. Так он "мучался" несколько лет. Студентки менялись и менялись, селя на свои места других студенток(по его словам он принимал участие в кастингах заодно убеждаясь в совершеннолетии кандидаток).Кандидатки шли заведомо зная условия. Родительские деньги на аренду тратили на себя. Родители даже проведывали дочерей и благодарили порядочного и не жадного арендодателя за приют. Друзья скорбят в годовщину его смерти на 73 году его жизни. Сердце не выдержало утех. А мог бы ещё пожить. Вредно быть арендодателем для девушек
ХЗ, все бывает, но история отдает какой-то приукрашенностью. Вам же явно не 70, да друзья-товарищи бывают и на 20 лет младше, но все же. Главный герой был именно дедом способным в свои годы
? У моего деда сосед (по частному сектору) хвастался успехами, но этот принимал стимуляторы и не скрывал, гыгнул на 10 лет раньше, в 63 .
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vladimir07
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