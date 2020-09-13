Додано: Нед 04 жов, 2020 02:37

Vlad442 написав: UA написав: Vlad442 написав: У меня досрочный съезд 50%, а кошечка или шум ночью, подтвержденный вызовом полиции, 100%. У меня досрочный съезд 50%,

У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.

Вроде как и справедливо? У меня есть прецедент, когда люди на пункт про штраф и выселение за шум, предлагали сделать этот пункт симметричным. т.е. если соседский шум донимает квартирантов я плачу штраф 100% от суммы залога и они имеют право досрочного съезда с полным возвратом залога.Вроде как и справедливо?

Штраф предполагает вину. Если в соседском шуме нет вины арендодателя, то какой с него штраф? Разве что он знал о шумных соседях и умолчал про этот существенный недостаток своего товара.

По поводу досрочного съезда без штрафа, я согласен, что арендодатель должен предоставить квартиру пригодную для проживания и арендаторы имеют право так сделать, но это должны быть не впечатления, а доказанный систематический факт. Пусть вызывают полицию, фиксируют, или предъявляют арендодателю по факту. Шумные арабы с ночным образом жизни это основание, а плачущий ночами маленький ребенок нет. Штраф предполагает вину. Если в соседском шуме нет вины арендодателя, то какой с него штраф? Разве что он знал о шумных соседях и умолчал про этот существенный недостаток своего товара.По поводу досрочного съезда без штрафа, я согласен, что арендодатель должен предоставить квартиру пригодную для проживания и арендаторы имеют право так сделать, но это должны быть не впечатления, а доказанный систематический факт. Пусть вызывают полицию, фиксируют, или предъявляют арендодателю по факту. Шумные арабы с ночным образом жизни это основание, а плачущий ночами маленький ребенок нет.

Смотрите, сейчас в домах. особенно новостроях, до половины квартир идут в аренду.Как я могу нести ответственность, если мой сосед запустил шумных арендаторов? И как я могу об этом знать заранее? Ну вот, сдал, скажем в сентябре, все было Ок, а сосед в октябре возьми и сдай свое шумным? И шо делать?Такая-же ситуация возможна и в случае "покупки для себя". Вот взял кто-то купил картиру на все деньги, которые собирал 20 лет. Все хорошо - и газоблок модный и МОПы и окна панорамные. Но вот за стенкой или шумные арабы шашлык на незастекленном балконе в корзине для кондера жарят или меломан или собака по ночам выть будет. И шо? Застройщик ему вернет деньги? Заодно и прораб за формирование дверных проемов, оклеенных стеклохолстом, чтобы не пожелтело и не отвалилось.И купит он другую прелесть, пока там не начнут шуметь. И так далее.В аренде-же у человека есть легкореализуемое право съехать, потеряв 16 кгрн залога. Но мы все помним, что его арендодатель по 3 месяца стоит под дверью, ожидая просроченной оплаты. Так что и залог он не потеряет. Может еще по методу йцукена занавески пометить при выезде.