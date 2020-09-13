RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1930193119321933
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:15

  Долярчик написав:
  Natt написав:хитрожопство

Пролонгація(продовження) договору означає, що всі ті самі умови/з підкорегуванням в день пролонгації/ залишаються ще НА РІК!/на той самий термін, що був раніше підписаний, якщо його не корегували в день пролонгації)


это значит
1) что хозяин - не порядочный человек
2) пролонгация - это не новый договор, его срок начинается с начала оригинального договора
3) нужно читать, что подписываешь
4) такой штраф при пролонгации можно и нужно оспаривать в судебном порядке
5) риск арендатора ограничивается залогом, риск арендодателся- это ремонт, техника и мебель. Это абсолютно не сопоставимые вещи. Эти риски есть всегда, но когда арендатор чувствует себя незаслуженно обиженным, они многократно вырастают
6) именно поэтому сумма штрафов должна быть меньше суммы залога, чтобы люди хотели получить деньги, пусть меньшие назад. Поэтому залог должен быть в идеале 2 месячных платы, но хотя бы 1.5.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 14.03.06
Подякував: 223 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1930193119321933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vladimir07 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5347, 5348, 5349
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
53484 6626517
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 15:04
flyman
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206562
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.