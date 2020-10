Додано: Нед 04 жов, 2020 14:15

Пролонгація(продовження) договору означає, що всі ті самі умови/з підкорегуванням в день пролонгації/ залишаються ще НА РІК!/на той самий термін, що був раніше підписаний, якщо його не корегували в день пролонгації) Пролонгація(продовження) договору означає, що всі ті самі умови/з підкорегуванням в день пролонгації/ залишаються ще НА РІК!/на той самий термін, що був раніше підписаний, якщо його не корегували в день пролонгації)



это значит

1) что хозяин - не порядочный человек

2) пролонгация - это не новый договор, его срок начинается с начала оригинального договора

3) нужно читать, что подписываешь

4) такой штраф при пролонгации можно и нужно оспаривать в судебном порядке

5) риск арендатора ограничивается залогом, риск арендодателся- это ремонт, техника и мебель. Это абсолютно не сопоставимые вещи. Эти риски есть всегда, но когда арендатор чувствует себя незаслуженно обиженным, они многократно вырастают

6) именно поэтому сумма штрафов должна быть меньше суммы залога, чтобы люди хотели получить деньги, пусть меньшие назад. Поэтому залог должен быть в идеале 2 месячных платы, но хотя бы 1.5. это значит1) что хозяин - не порядочный человек2) пролонгация - это не новый договор, его срок начинается с начала оригинального договора3) нужно читать, что подписываешь4) такой штраф при пролонгации можно и нужно оспаривать в судебном порядке5) риск арендатора ограничивается залогом, риск арендодателся- это ремонт, техника и мебель. Это абсолютно не сопоставимые вещи. Эти риски есть всегда, но когда арендатор чувствует себя незаслуженно обиженным, они многократно вырастают6) именно поэтому сумма штрафов должна быть меньше суммы залога, чтобы люди хотели получить деньги, пусть меньшие назад. Поэтому залог должен быть в идеале 2 месячных платы, но хотя бы 1.5.

