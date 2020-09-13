это значит
1) что хозяин - не порядочный человек
2) пролонгация - это не новый договор, его срок начинается с начала оригинального договора
3) нужно читать, что подписываешь
4) такой штраф при пролонгации можно и нужно оспаривать в судебном порядке
5) риск арендатора ограничивается залогом, риск арендодателся- это ремонт, техника и мебель. Это абсолютно не сопоставимые вещи. Эти риски есть всегда, но когда арендатор чувствует себя незаслуженно обиженным, они многократно вырастают
6) именно поэтому сумма штрафов должна быть меньше суммы залога, чтобы люди хотели получить деньги, пусть меньшие назад. Поэтому залог должен быть в идеале 2 месячных платы, но хотя бы 1.5.