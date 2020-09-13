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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:15
Долярчик написав: Natt написав:
хитрожопство
Пролонгація(продовження) договору означає, що всі ті самі умови/з підкорегуванням в день пролонгації/ залишаються ще НА РІК!/на той самий термін, що був раніше підписаний, якщо його не корегували в день пролонгації)
это значит
1) что хозяин - не порядочный человек
2) пролонгация - это не новый договор, его срок начинается с начала оригинального договора
3) нужно читать, что подписываешь
4) такой штраф при пролонгации можно и нужно оспаривать в судебном порядке
5) риск арендатора ограничивается залогом, риск арендодателся- это ремонт, техника и мебель. Это абсолютно не сопоставимые вещи. Эти риски есть всегда, но когда арендатор чувствует себя незаслуженно обиженным, они многократно вырастают
6) именно поэтому сумма штрафов должна быть меньше суммы залога, чтобы люди хотели получить деньги, пусть меньшие назад. Поэтому залог должен быть в идеале 2 месячных платы, но хотя бы 1.5.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:03
vladimir07 написав: dir написав:hume
"Опасный" вид сдачи в аренду. Один товарищ в нетрях ДВРЗ унаследовал трёхкомнатную развалюшку(одна комната проходная). До вступления в права, даже не убирая квартиру, сдал двум девушкам-студенткам. В случае если хочешь получать деньги от аренды и когда арендаторши начинают встречать арендодателя не совсем одетыми нужно сразу перепоручать взаимоотношения с арендаторшами супруге(берутся за дело с удовольствием). А ему понравилось. И понеслось. Появилась в проходной комнате их третья подруга. Цена аренды изменилась. Её не стало. Сам расстался со старой женой и друзей угощал. В качестве оплаты имел опцион на 4 свидания в месяц от каждой. Такие встречи иногда спараллеливались. При этом красивые девчата картинно позволяли ухажёрам целовать в щёчку на прощание перед парадным, а сами переступив порог во все тяжкие. Так он "мучался" несколько лет. Студентки менялись и менялись, селя на свои места других студенток(по его словам он принимал участие в кастингах заодно убеждаясь в совершеннолетии кандидаток).Кандидатки шли заведомо зная условия. Родительские деньги на аренду тратили на себя. Родители даже проведывали дочерей и благодарили порядочного и не жадного арендодателя за приют. Друзья скорбят в годовщину его смерти на 73 году его жизни. Сердце не выдержало утех. А мог бы ещё пожить. Вредно быть арендодателем для девушек
ХЗ, все бывает, но история отдает какой-то приукрашенностью. Вам же явно не 70, да друзья-товарищи бывают и на 20 лет младше, но все же. Главный герой был именно дедом способным в свои годы
? У моего деда сосед (по частному сектору) хвастался успехами, но этот принимал стимуляторы и не скрывал, гыгнул на 10 лет раньше, в 63 .
"Жил грешно и умер смешно"
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:09
Vlad442 написав: drevlyanin написав:
А по сути согласен с dir, обеим сторонам нужно действовать согласно условий договора. Если какие то пункты чётко не прописаны или звучат двузначно, нужно их уточнять или же не подписывать.
По сути это является злоупотреблением доверием, то есть мошенничеством.
С людьми нужно расставаться по хорошему. Интересно, был хоть один арендатор, который проглотил этот развод на залог? Как они действовали? Вариантов у них много. От движений в законодательном поле, до нанесения ущерба имуществу квартиры - всегда ведь можно сказать, что так и было.
Если в момент подписания арендатор знает, что произойдёт в случае досрочного разрыва им договора при неизменности цены аренды со стороны арендодателя. То досрочный разрыв договора арендатором является вполне заранее понятной и ясной своими последствиями процедурой. Всё без обмана. Посуточная аренда , помесячная и свыше года в цене отличаются.
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