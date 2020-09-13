Додано: Пон 05 жов, 2020 00:54

Vlad442 написав: Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь? Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?

Кстати, буквально пару дней назад друзья из США рассказали как єта тема обстоит там.Начнем с того, что пока они жили в Нью-Йорке, то переезжали много раз и за все этто время залог вернули только 1 раз. Да и то через суд - это было после Сэнди и доме просто нельзя было жить, поэтому они и съехали. Мягко говоря, их словами, в Нью_Йорке залог (секьюрити депазит) чаще не возвращают, чем возвращают.Потом они жили в Вирджинии несколько лет и получили работу в другом штате, прожив несколько лет в одном доме. Так вот залог им тоже не вернули, тк по договору они во первых должны предупредить за 60 дней, а они по нью-йоркски за 30 предупредили и те года, что они прожили целиком - ок, а несколько месяцев очередного года им пересчитали по другой цене - как не годовую аренду, а помесячную. Благо, айбиэм (их новый работодатель) оплатил все расходы, связанные с переездом.Так что - не все масло коту.