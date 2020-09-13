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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1931193219331934
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:55

Frant
Так продавец гондонов контейнерами вроде полПечерска в совкофонде скупил под рост с 1куе/метр до уровней Варшавы и Праги и сдаёт их чисто за интерес в 5-6 кгрн.
Может не стоит в таком случае рассматривать Трои и Борщаги с Татарками?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:58

  барабашов написав:Frant
Так продавец гондонов контейнерами вроде полПечерска в совкофонде скупил под рост с 1куе/метр до уровней Варшавы и Праги и сдаёт их чисто за интерес в 5-6 кгрн.
Может не стоит в таком случае рассматривать Трои и Борщаги с Татарками?

Невідомо, що наш любитель "Оражів" в Прикиївских Єпенях купив, а що ні.
Можливо, він просто балаболив.
Багато хто тут прикрашає свої досягнення і мовчить про свої недоліки.
____
Якщо пан має достатні кошти - може купити житло на Печерських пагорбах.
Якщо ж коштів меньше - тоді немає альтернатив "совкошлаку" на Троєщині, ДВРЗ чи Софійській Борщагівці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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