|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:55
Frant
Так продавец гондонов контейнерами вроде полПечерска в совкофонде скупил под рост с 1куе/метр до уровней Варшавы и Праги и сдаёт их чисто за интерес в 5-6 кгрн.
Может не стоит в таком случае рассматривать Трои и Борщаги с Татарками?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:58
барабашов написав:Frant
Так продавец гондонов контейнерами вроде полПечерска в совкофонде скупил под рост с 1куе/метр до уровней Варшавы и Праги и сдаёт их чисто за интерес в 5-6 кгрн.
Может не стоит в таком случае рассматривать Трои и Борщаги с Татарками?
Невідомо, що наш любитель "Оранжів" в Прикиївских Єпенях купив, а що ні.
Можливо, він просто балаболив.
Багато хто тут прикрашає свої досягнення і мовчить про свої недоліки.
____
Якщо пан має достатні кошти - може купити житло на Печерських пагорбах.
Якщо ж коштів меньше - тоді немає альтернатив "совкошлаку" на Троєщині, ДВРЗ чи Софійській Борщагівці.
Зокрема, пан Хбббгаф вже 10 років збирає на троєщинську чи ДВРЗшну гостінку, і все ніяк...)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21622
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1240 раз.
- Подякували: 2224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:37
Vlad442 написав:
Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?
Я возвращаю всегда. Договора никогда не продлеваю. Каждый год подписываю новый. Лениться не надо.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:01
dir написав: Vlad442 написав:
Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?
Я возвращаю всегда. Договора никогда не продлеваю. Каждый год подписываю новый. Лениться не надо.
В новом остается условие, что при "досрочном" съезде теряется залог?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:29
Vlad442 написав: dir написав: Vlad442 написав:
Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?
Я возвращаю всегда. Договора никогда не продлеваю. Каждый год подписываю новый. Лениться не надо.
В новом остается условие, что при "досрочном" съезде теряется залог?
Как договоримся
-
dir
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|53615
|6658926
|
|
|129
|228821
|
|
|478
|206699
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|