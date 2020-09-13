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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1931193219331934
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:55

Frant
Так продавец гондонов контейнерами вроде полПечерска в совкофонде скупил под рост с 1куе/метр до уровней Варшавы и Праги и сдаёт их чисто за интерес в 5-6 кгрн.
Может не стоит в таком случае рассматривать Трои и Борщаги с Татарками?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:58

  барабашов написав:Frant
Так продавец гондонов контейнерами вроде полПечерска в совкофонде скупил под рост с 1куе/метр до уровней Варшавы и Праги и сдаёт их чисто за интерес в 5-6 кгрн.
Может не стоит в таком случае рассматривать Трои и Борщаги с Татарками?

Невідомо, що наш любитель "Оранжів" в Прикиївских Єпенях купив, а що ні.
Можливо, він просто балаболив.
Багато хто тут прикрашає свої досягнення і мовчить про свої недоліки.
____
Якщо пан має достатні кошти - може купити житло на Печерських пагорбах.
Якщо ж коштів меньше - тоді немає альтернатив "совкошлаку" на Троєщині, ДВРЗ чи Софійській Борщагівці.
Зокрема, пан Хбббгаф вже 10 років збирає на троєщинську чи ДВРЗшну гостінку, і все ніяк...)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:37

  Vlad442 написав:Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?
Я возвращаю всегда. Договора никогда не продлеваю. Каждый год подписываю новый. Лениться не надо.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:01

  dir написав:
  Vlad442 написав:Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?
Я возвращаю всегда. Договора никогда не продлеваю. Каждый год подписываю новый. Лениться не надо.

В новом остается условие, что при "досрочном" съезде теряется залог?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:29

  Vlad442 написав:
  dir написав:
  Vlad442 написав:Аренда свыше года - если у вас человек заключил договор на год, потом пролонгировал его и через месяц съехал, вы залог возвращаете полностью? Ведь он прожил не сутки, не месяц, а больше года? Как я понял, не возвращаете. Или я ошибаюсь?
Я возвращаю всегда. Договора никогда не продлеваю. Каждый год подписываю новый. Лениться не надо.

В новом остается условие, что при "досрочном" съезде теряется залог?

Как договоримся
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:31

З 18-го вересня почалося чергове бюджетне півріччя на трьох квартирах під оренду. На першому об"єкті договір підписано напочатку липня до кінця березня наступного року зі ставкою 8 000 грн. (з вересня 2019 р. до середини квітня 2020 р. орендна плата становила 10 000 грн.). Ковід відрізав 20% доходу + втрата мінімум 24 000 грн за ТРИ місяці вимушеного простою з квітня до липня. На другій квартирі всередині вересня подовжено договір без зміни орендної ставки від вересня 2019 року у 10 300 грн. Приємна стабільність. Третя квартира у вересні 2019 р. здана (подовжено договір зі зміною орендної ставки) за 8 300 грн, з 01.01.20 до 12.02.20 після дострокового виїзду клієнтів - здійснення ремонтику, заміни деяких меблів, прибирання. Протягом трьох днів здана за 7 500 грн., і у вересні поточного року подовжено договір до квітня 2021 р. без зміни ставки. Таким чином, загальний дохід у вересні 2019-го становив 28 600 грн., а у вересні ц.р. зменшився до 25 800 грн. Мінус 100 доларів щомісячного доходу. Окрім того, за останні два тижні здійснено заміну двох змішувачів гар. і хол. води на одному об"єкті (загальна витрата 3 500 грн.), а на другому - заміна лічильників гар. і хол. води, які відпрацювали 20 років )) (загальна витрата 2 650 грн). Загалом, такого геморою як у поточному році за усе своє лордівське життя не пригадую. Якось проблеми розподілялися рівномірно у часі. Ймовірно, високосність року таки впливає на людську долю. Згадаємо недобрим словом Гая Юлія Цезаря.))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Таким чином, загальний дохід у вересні 2019-го становив 28 600 грн., а у вересні ц.р. зменшився до 25 800 грн. Мінус 100 доларів щомісячного доходу.

Нічого страшного :)
Мали 1 000дол/міс доходу по новому курсу, а тепер маєте знову 1 000дол.,але вже по старому курсу! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:40

  Долярчик написав:Нічого страшного
Мали 1 000дол/міс доходу по новому курсу, а тепер маєте знову 1 000дол.,але вже по старому курсу!

геній психокорекції :)
я так не вмію :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:57

  stas_rst написав:геній психокорекції

По простому: звіздобол.
__________________
Щодо падіння орендних цін КРЖН.
Я багато разів писав про негативну демографію та еміграцію працездатного населення з Україні.
На жаль, ці фактори вносять суттєвий вклад в нинішній ціновий спад КРЖН:

"Денежные переводы в Украину. Только за последние 5 лет денежные переводы выросли в 2 раза! В 2015 они составляли 8,4 млрд дол. А в 2019 уже 16 млрд дол.

Если допустить, что в среднем каждый украинец ежемесячно пересылает по 300 дол, то за рубежом работает 4,5 млн украинцев. "

https://uainfo.org/blognews/1602064549- ... -let-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав: По простому звіздобол.

Это паспорт для 99,99% местных "гуру" арденаносцев .... :( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vadim V
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