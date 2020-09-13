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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:22
ihorkyiv написав:
З 18-го вересня почалося чергове бюджетне півріччя на трьох квартирах під оренду. На першому об"єкті договір підписано напочатку липня до кінця березня наступного року зі ставкою 8 000 грн. (з вересня 2019 р. до середини квітня 2020 р. орендна плата становила 10 000 грн.). Ковід відрізав 20% доходу + втрата мінімум 24 000 грн за ТРИ місяці вимушеного простою з квітня до липня. На другій квартирі всередині вересня подовжено договір без зміни орендної ставки від вересня 2019 року у 10 300 грн. Приємна стабільність. Третя квартира у вересні 2019 р. здана (подовжено договір зі зміною орендної ставки) за 8 300 грн, з 01.01.20 до 12.02.20 після дострокового виїзду клієнтів - здійснення ремонтику, заміни деяких меблів, прибирання. Протягом трьох днів здана за 7 500 грн., і у вересні поточного року подовжено договір до квітня 2021 р. без зміни ставки. Таким чином, загальний дохід у вересні 2019-го становив 28 600 грн., а у вересні ц.р. зменшився до 25 800 грн. Мінус 100 доларів щомісячного доходу. Окрім того, за останні два тижні здійснено заміну двох змішувачів гар. і хол. води на одному об"єкті (загальна витрата 3 500 грн.), а на другому - заміна лічильників гар. і хол. води, які відпрацювали 20 років )) (загальна витрата 2 650 грн). Загалом, такого геморою як у поточному році за усе своє лордівське життя не пригадую. Якось проблеми розподілялися рівномірно у часі. Ймовірно, високосність року таки впливає на людську долю. Згадаємо недобрим словом Гая Юлія Цезаря.))
Якшо можливо, де обєкти та стан обєктів для розуміння ситації.
Можна в приват.
Я своїм підняв з 01.11.2020 на 1000 грн. Чабани парадіз йопта. Поки що нічого не кажуть.
Буду дивитись.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:32
Хомякоид написав:
Чабани парадіз йопта
согласен
пару недель тому выезжал из Киева по Одесской в р-не 9:00, встречная тупая тянучка рассосалась в р-не Виты почтовой)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:46
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Чабани парадіз йопта
согласен
пару недель тому выезжал из Киева по Одесской в р-не 9:00, встречная тупая тянучка рассосалась в р-не Виты почтовой)
ХЗ. Я там уже пять лет не был.
Когда жил, выходил в 8-30. Где то в 8-50 был уже в метро Теремки.
После 8 уже обычно тянучек не было.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:00
Де можна взяти зразок договору оренди?.Якісь є в неті.Скачати і підігнати під свої умови?Передачу грошей , щомісяць відмічати на звороті того ж договору?А якщо квартирант подім здасть його в податкову?!Як краще організувати цв моменти?
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