Додано: Сер 07 жов, 2020 23:05

Bolt написав: Де можна взяти зразок договору оренди?.Якісь є в неті.Скачати і підігнати під свої умови?Передачу грошей , щомісяць відмічати на звороті того ж договору?А якщо квартирант подім здасть його в податкову?!Як краще організувати цв моменти?



Как человек, боровшийся по личным причинам с хозяином одной квартиры, который ее сдавал, и написавший 2 заявления - одно в налоговую одного района, а другое - в налоговую милицию другого. Скажу просто - на*** это им не нужно. Меня так и спросили в налоговой милиции - а зачем вам это нужно, личная неприязнь к хозяину? Это проницательность меня поразила, хотя я конечно честно сказал, что я - за справедливость и уплату налогов. На том все и кончилось.



Как человек, боровшийся по личным причинам с хозяином одной квартиры, который ее сдавал, и написавший 2 заявления - одно в налоговую одного района, а другое - в налоговую милицию другого. Скажу просто - на*** это им не нужно. Меня так и спросили в налоговой милиции - а зачем вам это нужно, личная неприязнь к хозяину? Это проницательность меня поразила, хотя я конечно честно сказал, что я - за справедливость и уплату налогов. На том все и кончилось.

Поэтому если у вас не дворец под сдачу - вы мало кому интересны. И кстати, вопрос оплаты никогда не решается под расписку (кроме первого платежа и залога). А значит, у арендатора обычна накапливается огрооооомная задолженность. Это как контраргумент про налоговую.

